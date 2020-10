Non c’è dispositivo migliore del Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, almeno per quel che riguarda i prodotti del colosso di Seul. Il dispositivo, però, sembra soffrire di alcuni problemi con Google Pay (vi ricordiamo che il telefono vanta anche la compatibilità con Samsung Pay), che, come riportato da svarianti utenti su Reddit, non funziona più quando si cerca di effettuare un pagamento digitale col portatile sudcoreano. Gli utenti comunicano di essere riusciti a scaricare con successo l’applicazione dal Google Play Store, aggiungendovi anche la carta di credito ed impostandolo come metodo di pagamento principale, senza però essere in grado di concludere il pagamento per il sopraggiungere di un errore imprevisto.

Il disturbo pare interessare i Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G con processore Snapdragon, ma anche Exynos, e che nemmeno il riavvio dello smartphone oppure il ripristino allo stato di fabbrica abbiano potuto in qualche modo risolvere le cose. Ci sono testimonianze di utenti che sono riusciti a risolvere scambiando la posizione della SIM all’interno dei modelli Dual SIM (episodio che lascerebbe pensare il disturbo possa essere collegato al software di gestione delle SIM).

Bisogna comunque precisare che non tutti i Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G risultano avere problemi con Google Pay, e che, al contrario, più di quante unità si possano immaginare riescano a concludere transazioni attraverso la piattaforma del colosso di Mountain View senza intoppi. In ogni caso, non si può nemmeno ignorare il problema facendo finta che non esista: abbiamo, per questo, ritenuto opportuno portare la questione alla vostra attenzione per fornirvi qualche informazione in più laddove doveste sfortunatamente incappare anche voi in questo genere di disturbo (speriamo proprio di no). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi rispondereno il prima possibile.