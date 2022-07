Non trovate più Google Pay tra le vostre applicazioni? Tranquilli, ha solo cambiato nome in Google Wallet. Se non è avvenuto già in automatico, potete procedere ad aggiornare l’app di Google Pay per vedere le modifiche apportate, anche in Italia. Il portafoglio del colosso di Mountain View consente di avere sempre a portata di mano, oltre alle varie carte di credito e di debito, anche le chiavi digitali della propria automobile, le carte fedeltà, i biglietti, i pass, includendo il tutto direttamente da Gmail tramite l’opzione ‘Funzionalità intelligenti e personalizzazione in altri prodotti Google’.

Google Pay ha visto cambiata anche l’interfaccia grafica, adesso più prossima all’interpretazione che Big G ha conferito al resto della propria suite di servizi a partire dall’arrivo di Android 12 con lo stile Material You (che a qualcuno piace, ad altri meno). A questo punto, è chiaro che l’app Google Pay non è scomparsa dal vostro smartphone dall’oggi al domani (non c’è da stupirsi se qualcuno si è fatto prendere dal panico nel non scorgere più l’applicazione, che per fortuna non è mai scomparsa), ma ha solo cambiato nome in Google Wallet, proponendo una serie di funzioni aggiuntive, tra l’altro molto utili, ed una nuova interfaccia grafica che si avvicina di più allo stile che Big G sta adottando da un po’ di tempo.

Voi avete già provato il nuovo servizio oppure non l’app Google Pay non è stata ancora aggiornata sul vostro dispositivo (nel caso potreste farlo da soli, tra l’altro in modo anche piuttosto semplice)? Per l’aggiornamento non dovrete fare altro che aprire il Google Play Store, lo store digitale di Google, cercare attraverso l’apposita barra il nuovo servizio ‘Google Wallet’ e procedere all’upgrade, che richiederà qualche minuto per l’installazione e l’entrata a regime. Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box che vedete in basso.

