Il sistema di pagamenti digitale Google Pay vanta adesso una nuova applicazione, che rappresenta un deciso passo in avanti rispetto al passato. Il team di sviluppo ce l’ha messa tutta per migliorarla, anche con l’intento di renderla il più appetibile possibile. Tra le novità incluse ce n’è una relativo ad un menu di scelta rapida con all’interno quattro scorciatoie, che saranno visibili probabilmente tra qualche giorno a livello globale (per adesso disponibile solo per pochi tester). Il nuovo menu di scelta rapida dell’app Google Pay compare nella scheda principale, assicurando l’accesso immediato a quattro funzioni.

La prima scorciatoia apre alle impostazioni di pagamento senza contatto e consente agli user di cambiare carta in modo veloce. Le altre tre scorciatoie consentono di arrivare alla pagina di invio o richiesta di denaro, di prendere visione delle offerte e di tenere traccia delle spese (sempre meglio avere tutto sotto controllo per una migliore gestione delle proprie finanze). Parliamo comunque di funzioni già disponibili nell’interfaccia, adesso raggiungibili con un solo tocco grazie alle scorciatoie del nuovo menu di scelta rapida.

La nuova funzionalità verrà implementata dal colosso di Mountain View lato server, e quindi pare essere slegato da qualsiasi versione dell’applicazione (resta comunque consigliato scaricare e installare l’ultima release disponibile). Sono tanti ormai gli utenti che hanno deciso di utilizzare Google Pay come sistema di pagamento predefinito, sia su smartphone che su smartwatch. Poter effettuare acquisti, online e offline, in tutta comodità e sicurezza è sempre cosa molto gradita, specie perché si evita il disturbo ed il rischio di dover toccare soldi o POS (la pandemia da Covid-19 ha sicuramente aiutato a spingere questo genere di pagamenti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.