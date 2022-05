Google Pay è pronto ad espandersi ancora: come riportato durante il Google I/O 2022, il team di sviluppo avrebbe intenzione di affermarsi ulteriormente in questo settore, tanto che l’app dedicata ai pagamenti elettronici potrebbe addirittura essere in grado di suggerire le carte di credito che vantano i premi migliori per l’acquisto che si intende effettuare.

Come riportato da ‘androidpolice.com‘, Google Pay già nel recente passato si era prefissato l’obiettivo di migliorare gli aspetti relativi alla gestione del denaro con la possibilità di ottenere rimborsi e premi rispetto agli acquisti effettuati, a prescindere dal canale di vendita. Rajiv Apana di Google ha spiegato che una delle prossime funzioni incluse in Google Pay prossimamente potrebbe proprio essere quella di ordinare le carte di credito per individuare quella capace di garantire più benefit per l’acquisto che si è in procinto di fare.

Per adesso non sono stati resi noti dettagli più precisi in merito, anche se l’idea appare piuttosto chiara: al momento di ogni acquisto, chi possiede più carte di credito avrà la possibilità di visualizzare tutti gli eventuali vantaggi legati all’utilizzo di questa o quella carta (sconti, raccolta punti, rimborsi ed altri premi), così da poter scegliere al meglio possibile quale utilizzare (sempre che abbiate liquidità a sufficienza su tutte le carte, come vi auguriamo che sia). Non sappiamo, però, dirvi quando questa funzione potrebbe essere messa a disposizione in Google Pay a livello globale. In genere il colosso di Mountain View è piuttosto celere nel rilascio di certi servizi, anche se immaginiamo ci vorranno precisi tempi tecnici per poter consentire una simile elaborazione, sicuramente non di poco conto. Per tutti quanti gli altri dettagli, fateci tutte le domande che volete: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.

