In un video postato sui social Madonna canta i Nirvana e lo fa scegliendo la canzone più iconica della band di Kurt Cobain: Smells Like Teen Spirit. La versione che ascoltiamo nel nuovo post di Lady Ciccone ripropone il classico del grunge in una veste più vicina al folk. La musica accompagna una serie di immagini che sembrano provenire da un photoshooting. Cosa bolle in pentola?

Nell’annunciare costantemente le novità – compreso un misterioso mixtape – Madonna si è mostrata ai fan con un nuovo look: capelli tinti di rosa, outfit a tinte scura e lo pseudonimo Champagne Rose. Nel post in cui Madonna canta i Nirvana, oltre all’hashtag #kurtcobain troviamo il tag del profilo di Patti Smith. Lady Ciccone non aggiunge altro, soltanto una citazione del brano: “Hello, hello, hello, smells like teen spirit”.

C’è chi sostiene che Madonna stia preparando un mixtape di cover, una tendenza che ultimamente sta prendendo piede tra tutti gli artisti. Miley Cyrus, per esempio, dopo aver cantato i Cure, i Cranberries, i Blondie e i Pearl Jam nelle varie esibizioni in streaming ha annunciato di avere pronto un album di cover dei Metallica.

Madonna e Patti Smith sono al lavoro su un nuovo progetto? Due mondi lontani ma non troppo, a quanto pare: la prima è la Regina indiscussa del pop, la seconda è la Sacerdotessa del rock per antonomasia. Sul profilo della voce di Dancing Barefoot non si trovano notizie, ma possiamo considerare che Lady Ciccone stia per sganciare la bomba.

L’ultimo album di Madonna è Madame X e attualmente la popstar è al lavoro su un biopic su se stessa. Nell’attesa che vengano svelati tutti i nuovi progetti, Madonna canta i Nirvana e fa esolodere le speculazioni: la scelta di Smells Like Teen Spirit potrebbe contenere un indizio su un nuovo album o sul già annunciato mixtape.