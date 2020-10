Madonna annuncia un nuovo mixtape e lo fa sui social, con parole laconiche e un’immagine. Lady Ciccone, del resto, non è insolita nel prendere iniziative che spiazzano tutti. In questo periodo, per esempio, la popstar iconica è al lavoro sul film autobiografico che lei stessa sta scrivendo insieme a Diablo Cody. Nel riprendersi durante le fasi di progettazione, inoltre, Madonna si mostra all’ascolto delle sue prime demo.

“Il nuovo mixtape arriva la prossima settimana“, scrive la voce di Like A Prayer su Instagram. Nessun’altra informazione, ma se mettiamo insieme il puzzle possiamo intuire che nella nuova musica in arrivo di Madonna ci possano essere le sue prime demo mai pubblicate, proprio quelle che la popstar ascolta nei vari teaser del suo biopic.

Discograficamente Madonna è ferma a Madame X (2019) e i fan, infatti, attendono con trepidazione nuova musica della regina del pop. Quale altro dettaglio? Madonna ha cambiato look: ha i capelli tinti di rosa, indossa occhiali scuri e veste di nero. In un post dei giorni precedenti ha scritto: “Sono Champagne Rose“ e si è mostrata alla guida di un’auto, il tutto a tinte dark.

Chi è“Champagne Rose”? Madonna cambia spesso identità e questa potrebbe essere quella nuova. Nel post in cui Madonna annuncia un nuovo mixtape compaiono gli hashtag “Wishful Thinking” e “JK”, e le speculazioni sulla novità bombardano i commenti.

Un gran da fare, dunque, per Lady Ciccone che si impegna nel suo primo biopic – tra i nomi papabili per il ruolo della popstar si parla di Miley Cyrus – e che ora, inevitabilmente, sta per tornare con una novità. Sa di essere poche parole, la voce di Into The Groove, e nonostante questo sa ancora far impazzire il suo pubblico. Madonna annuncia un nuovo mixtape e solamente la prossima settimana – non è nota la data precisa – scopriremo la sorpresa.