Il 5 aprile 2024 rintocca un triste anniversario: sono passati 30 anni dalla morte di Kurt Cobain, suicidatosi a 27 anni con un colpo di fucile nella sera della sua casa a Seattle. Per ricordare il compianto frontman dei Nirvana Rai 3 manderà in onda una puntata speciale di Blob.

La morte di Kurt Cobain

Il 5 aprile Kurt Cobain scrive una lettera di addio al mondo, con destinatario Boddah, nella quale spiega le motivazioni del suo gesto (“Non provo più emozioni nell’ascoltare musica e nemmeno nel crearla”) e manda il suo ultimo disperato atto d’amore alla figlia Frances Bean e alla moglie Courtney Love: “Frances e Courtney, io sarò al vostro altare. Ti prego Courtney continua ad andare avanti, per Frances. Perché la sua vita sarà molto più felice senza di me”.

La mattina dell’8 aprile il suo cadavere viene rinvenuto da un elettricista che dà l’allarme. Il cantante dei Nirvana, Kurt Cobain, è morto. Le notizie si rincorrono. In un flash andato in onda su Videomusic Claudio De Tommasi annuncia la fine di Kurt con queste parole: “‘l successo mi ucciderà’, diceva Kurt, e Kurt si è sparato in faccia per distruggere il suo viso. Quel viso che lo ossessionava, lo fissava dalle copertine dei giornali, dallo schermo della TV”.

Lo speciale Blob su Rai 3

Per ricordare Kurt Cobain, sabato 6 aprile su Rai 3 alle 20 andrà in onda Kurt, una puntata speciale di Blob. Come si legge nella nota postata sui social, la puntata sarà a cura di Cristiana Turchetti e includerà “filmati rari, interviste e tutta la sua musica”. Lo speciale sarà trasmesso in chiaro su Rai 3 e in diretta streaming su RaiPlay.

