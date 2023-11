L’esibizione dei Nirvana a Top Of The Pops è passata alla storia per due motivi: il primo è legato all’emittente, dato che la BBC era ed è un’istituzione nel Regno Unito; il secondo è legato a quello strappo alla regola che Kurt Cobain sfruttò per prendersi gioco del mondo del piccolo schermo.

Il 28 novembre 1991 i Nirvana erano il nuovo fenomeno mondiale. Tutti amavano Nevermind e Smells Like Teen Spirit era il nuovo manifesto generazionale. Così, da giovanissimi, si ritrovarono con gli occhi dei media puntati addosso. Quel giorno Dave Grohl, Krist Novoselic e Kurt Cobain arrivarono negli studi della BBC stremati dal successo e dai palchi. Due furono le regole: suonare in playback e cantare dal vivo. Quest’ultimo aspetto era un’eccezione, un desiderio della produzione che tuttavia Kurt Cobain non condivideva: “Non voglio cantare dal vivo, non voglio cantare dal vivo”, diceva.

I Nirvana salirono sul palco di fronte a un pubblico fatto di ragazzini sovraeccitati, pronti a pogare sulla loro musica. Le note di Smells Like Teen Spirit partirono, Dave Grohl iniziò a colpire i piatti fuori tempo e a ballare, Krist Novoselic fece roteare il basso sulla testa e Kurt Cobain metteva le mani a caso sulla tastiera.

In più, Kurt cantò un’ottava più in basso, una scelta che si rivelò tanto provocatoria quanto curiosa. I primi versi diventarono: “Load up on drugs and kill your friends”, e nel pre-ritornello tentò di mangiarsi il microfono. Il suo fu chiaramente un modo per rompere gli schemi in un format televisivo troppo stucchevole e preconfezionato, ma allo stesso tempo una goliardata fatta per imitare Morrissey, frontman degli Smiths. Lo avrebbe confermato Krist Novoselic qualche anno dopo:

“Ecco perché cantava come Morrissey, si era intestardito, ‘Non voglio cantare dal vivo. Non voglio cantare dal vivo’. Così, finalmente andiamo su e lui fa questa cosa alla Morrissey. Poi i ragazzi corrono, saltano, si precipitano sul palco”.

La produzione andò su tutte le furie, e i Nirvana furono banditi dalla BBC per il grande affronto.

Continua a leggere su optimagazine.com