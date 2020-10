C’è un album in cui Miley Cyrus omaggia i Metallica ed è stato registrato durante tutto il mese di ottobre. L’annuncio arriva direttamente dalla popstar di Wrecking Ball nel corso di una dichiarazione rilasciata allo stilista Rick Ownes per Interview Magazine. La voce pop più camaleontica della scena contemporanea, del resto, ha dato grande prova di sé durante il lockdown.

Non solo ballate glicemiche come Adore You: Miley Cyrus adora il rock e grazie a Iggy Pop ha imparato come muoversi sul palco. Lo dice lei stessa dal suo letto, al telefono con Ownes, mentre racconta il suo mondo e le sue novità. Recentemente la popstar ha cantato i grandi successi dei Blondie, degli Arctic Monkeys e di Britney Spears durante le Backyard Sessions, ma è letteralmente esplosa all’SOS Fest esibendosi nella cover di Zombie dei Cranberries – con un placet arrivato poco dopo dagli orfani di Dolores O’Riordan – omaggiando i Cure di Robert Smith con Boys Don’t Cry e proponendo una versione ca**utissima della sua Midnight Sky.

Il mondo di Miley e dei Four Horsemen si sono già incontrati nel 2019: durante il festival di Glastonbury, infatti, la popstar ha eseguito la sua versione della celeberrima Nothing Else Matters. Nell’album registrato a ottobre, dunque, Miley Cyrus omaggia i Metallica con un’intera tracklist di cover della band di James Hetfield e soci.

Ancora una volta la ex Hannah Montana cambia direzione, corde e ambiente e a questo giro esplora gli orizzonti heavy metal di una delle band più influenti degli ultimi 40 anni di storia del rock. I fan sono già in trepidante attesa, e francamente ci si aspetta un risultato nettamente migliore di quella Fuel cantata da Avril Lavigne durante l’MTV Icon, che fu pura violenza. Cosa aspettarsi se Miley Cyrus omaggia i Metallica? Vale la pena attendere, forse.