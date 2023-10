Quando l’ex batterista e l’ex bassista si incontrano si ha sempre l’impressione di non conoscere abbastanza della band che ha segnato un’intera generazione. Il nuovo aneddoto raccontato da Dave Grohl sui Nirvana arriva ai microfoni di Conan Needs A Friend, podcast condotto da Conan O’Brien che per la nuova puntata ha ascoltato il frontman dei Foo Fighters, Krist Novoselic e Steve Albini, storico produttore della band di Seattles.

L’occasione è quella del 30esimo anniversario di In Utero (1993), l’ultimo album in studio della band condotta da Kurt Cobain che per la sua ricorrenza ritornerà nei negozi il 27 ottobre con un formato speciale. Nel 1993 i Nirvana erano sì un fenomeno mondiale, erano sì trasmessi da radio e televisioni, erano sì una realtà commerciale.

Il “merito” fu tutto di Nevermind (1991), album che divise in due la scena alternativa creando un prima e un dopo. Un album anche controverso, visto che secondo tantissimi fan fu il disco che in un certo senso “uccise” Kurt Cobain una prima volta trattandosi della prima release con una grossa etichetta che proiettò la band al successo mondiale. I Nirvana non erano più punk? A questa domanda risponde Dave Grohl.

“Prima di realizzare il disco ‘Nevermind’ vivevamo praticamente nello squallore“. Con questa premessa Grohl ricorda l’appartamento nel quale visse per un certo periodo insieme a Kurt Cobain, un’abitazione completamente ricoperta di “bastoncini di corn dog e sigarette”.

Per questo l’ex batterista non ha vergogna nell’ammettere che avrebbe fatto “qualsiasi cosa per avere il mio appartamento e poterlo fare attraverso la musica”. Il successo arrivò all’improvviso: i tre ragazzi si ritrovarono con “un milione di dollari nella casella di posta, da un giorno all’altro” e ciò non lo fece vergognare, specialmente quando con i soldi della band comprò una casa e un’auto a sua madre.

Quindi conclude:

“Il motivo per cui non mi sono sentito personalmente in conflitto è perché sapevo che la band non aveva fatto nulla al di fuori del nostro vero io, per arrivare lì”.

