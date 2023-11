Impossibile negare che l’MTV Unplugged dei Nirvana sia una delle cose più sorprendenti che la band abbia partorito nella sua breve ma intensa vita discografica. Fino a quel 18 novembre 1993, giorno in cui il disco fu registrato dal vivo negli studi dell’emittente, il mondo intero era abituato a sentire solo la facciata più elettrica dei tre di Seattles, con quel grunge rabbioso fatto di allusioni punk, deliri hard rock e tanta animosità umana sputata fuori dalla voce fragile e appuntita di Kurt Cobain.

Eppure quella sera Kurt, Dave Grohl e Krist Novoselic, accompagnati da Pat Smear alla chitarra, e all’occorrenza dalla violoncellista Lori Goldston e dalle chitarre di Curt e Cris Kirkwood dei Meat Puppets, riuscirono a mostrare la loro versione più intima e profonda.

Con la spina staccata, confortati dal suono ferroso della chitarra acustica e dai tonfi delicati delle spazzole per batteria, i Nirvana suonarono i loro brani più famosi nel formato che il programma richiedeva. Furono tutti sorpresi di sentire On A Plain, About A Girl, Come As You Are e All Apologies in quella veste semplificata, quasi da chitarra da spiaggia ma con stile, tanto stile.

Eppure ciò che si ricorda maggiormente di MTV Unplugged dei Nirvana è tutto nelle cover: The Man Who Sold The World di David Bowie e Where Did You Sleep Last Night di Leadbelly, con quel grido disperato di Kurt Cobain. Meno di un anno dopo il frontman avrebbe lasciato questo mondo, vinto da una vita che lo stava divorando. Dopo la sua morte, i fan chiedevano avidamente nuovo materiale dei Nirvana.

Per questo la Geffen lanciò il disco il 1° novembre 1994, pochi mesi dopo la morte di Kurt Cobain. L’album arrivò subito al primo posto in classifica e sbaragliò anche l’ultimo disco in studio In Utero, uscito l’anno prima.

