Un martedì da dimenticare per i problemi Tiscali che stanno interessando più di qualche cliente in questi minuti in Italia. In realtà dalle ore 8 circa, molti di coloro che usufruiscono del servizio dell’operatore lamentano una serie di malfunzionamenti, per nulla da sottovalutare. I primi dettagli a nostra disposizione suggeriscono anche una zona esatta del nostro paese maggiormente colpita dal down, anche se la situazione è in continuo divenire.

Il servizio Downdetector mette in evidenza già decine e decine di segnalazioni di problemi Tiscali in questa giornata di fine ottobre. In particolar modo. i clienti interessati dalle anomalie testimoniano di non riuscire a chiamare da questa mattina ma neanche di navigare con la connessione di rete fornita dal servizio.

I problemi Tiscali odierni sembrano maggiormente concentrati in alcune regioni del nord Italia come in Lombardia, in Veneto e in Piemonte. Per il momento non ci sono riscontri dell’operatore in merito proprio agli errori ora di scena e dunque è davvero difficile fare previsioni sul rientro nella normalità per tutti i clienti interessati delle difficoltà correnti.

Aggiornamento 9:30 – I problemi Tiscali odierni continuano in questi minuti e aumentano le segnalazioni di coloro che hanno anomalie con il servizio dell’operatore. In particolar modo, è la connessione a non funzionare in questa giornata. In particolar modo sembrerebbe proprio che le primissime difficoltà si siano verificate in particolar modo anche nella notte e dunque siano effettive da svariate ore.

Aggiornamento 10:10 – Per quanto non pervengano ancora notizie sui malfunzionamenti in corso, i problemi Tiscali continuano in questa mattinata. Le aree maggiormente coinvolte dalle difficoltà di connessione rete o in telefonata sono ancora le regioni del nord Italia. Va ricordato che per assistenza di tipo tecnico, i clienti possono chiamare il numero 130 e dunque seguire la voce guida per parlare con un operatore.