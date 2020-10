Ci sono importanti new entry che dobbiamo prendere in esame oggi 26 ottobre, per quanto riguarda gli smartphone Xiaomi e Redmi compatibili con l’aggiornamento MIUI 12. Una svolta software cruciale, come avrete intuito anche attraverso le informazioni condivise nei giorni scorsi, al punto che questo lunedì possiamo evidenziare anche qualche buona notizia per il mercato italiano. Del resto si sa, il nostro Paese non sempre si trova in prima fila in questo particolare contesto.

I nuovi Xiaomi e Redmi con aggiornamento MIUI 12 a fine ottobre

Andiamo con ordine e partiamo proprio dalle ultimissime novità che stanno investendo l’Italia quest’oggi. Secondo le informazioni raccolte, infatti, Redmi Note 7 sta ricevendo l’aggiornamento con MIUI 12 anche qui da noi, pur essendo impostato il pacchetto software su Android 10, che a conti fatti non esclude alcuna novità della release che abbiamo avuto modo di toccare con mano con gli altri device. A questo, si aggiunge il fatto che si tratti della patch di ottobre 2020 e che l’aggiornamento in distribuzione OTA pesi 818 MB con sigla 12.0.2 (QFGEUXM).

Tra gli altri smartphone concepiti da Xiaomi è ormai abilitati all’installazione di MIUI 12, poi, troviamo i vari Redmi K20 Pro, Redmi 9C, Redmi 9C NFC, Redmi 10X, Redmi Note 8 Pro, Redmi 10X Pro, Redmi K30 Ultra, Redmi Note 9S/Redmi Note 9 Pro, Redmi 9A, Redmi K20/Mi 9T, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 8, Redmi Note 9 Pro e Redmi 9. Vanno aggiunti, però, anche POCO C3, POCO F1, POCO M2 Pro, POCO X3, POCO F2 Pro e POCO X2.

Insomma, una notizia in continuo aggiornamento, che con ogni probabilità ci darà ulteriori spunti a stretto giro. L’aggiornamento con MIUI 12, infatti, è destinato ad esordire a stretto giro su tanti altri Xiaomi e Redmi anche qui in Italia secondo quanto trapelato di recente. Cosa vi aspettate dal produttore asiatico?