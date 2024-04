Una cosa che manca alla serie Galaxy Z Flip è un teleobiettivo. Tutti i modelli rilasciati finora sono dotati solo di obiettivi wide e ultra-wide, ma sono emerse nuove prove che suggeriscono che Samsung potrebbe eventualmente aggiungere un terzo sensore sul retro dei suoi futuri telefoni Galaxy Z Flip. Un recente brevetto rivela un intrigante design del Galaxy Z Flip con tre fotocamere posteriori ed uno schermo di copertura rettangolare che non ha una tacca a forma di cartella. Per quanto possa essere allettante sperare che il prossimo Samsung Galaxy Z Flip 6 adotti una fotocamera con zoom, tutte le prove finora indicano il contrario.

Come suggerito da “SamMobile“, questo brevetto non sembra riflettere il design del prossimo telefono pieghevole Samsung. Tuttavia, il brevetto suggerisce che il colosso di Seul stia armeggiando con l’idea di implementare una configurazione a tripla fotocamera sui futuri modelli Z Flip. È interessante notare che questa domanda di brevetto è stata depositata a metà del 2022 e concessa all0inizio del 2023. Non si tratta di un nuovo design di per sé e solo il tempo dirà se diventerà realtà. Al più presto, possiamo ipotizzare che il Samsung Galaxy Z Flip 7, che dovrebbe essere in vendita nel 2025, potrebbe avere una configurazione a tripla fotocamera con un teleobiettivo. In ogni caso, è troppo presto per esserne sicuri. Le domande di brevetto non sempre riflettono i progetti finali o le reali intenzioni di un’azienda.

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Flip 6, si prevede che sarà dotato di due fotocamere posteriori: una grandangolare e una ultra-wide. Secondo i primi rapporti, il device potrebbe aggiornare il suo sensore principale da un’unità da 12MP ad una da 50MP, garantendo foto migliori e funzionalità della fotocamera più avanzate. Altre indiscrezioni indicano che il telefono pieghevole avrà più o meno lo stesso aspetto del Galaxy Z Flip 5, ma vanterà un hardware migliorato, incluso un nuovo chip Snapdragon 8 Gen. 3. Il device dovrebbe essere fornito anche con Galaxy AI. Si prevede che l’azienda asiatica presenterà il Samsung Galaxy Z Flip 6 a luglio in occasione del prossimo grande evento Unpacked.

Continua a leggere su optimagazine.com