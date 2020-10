Ci sono novità importanti da prendere in esame oggi 23 ottobre per alcuni Xiaomi che, a quanto pare, stanno accumulando un ritardo imprevisto a proposito del rilascio dell’aggiornamento con MIUI 12. Alcune informazioni più incoraggianti sul tema, a dirla tutta, le ho portate alla vostra attenzione pochi giorni fa, come potrete notare dal nostro articolo. Alcuni imprevisti in queste circostanze sono sempre dietro l’angolo ed oggi tocca analizzarli per comprendere al 100% lo stato dei lavori da parte del produttore asiatico.

Le ultime sul ritardo di MIUI 12 per alcuni smartphone Xiaomi

Come riporta Piunika Web, ci sono infatti alcune situazioni ingarbugliate da risolvere nel più breve tempo possibile in casa Xiaomi. Al momento del lancio del nostro articolo, infatti, dispositivi come Redmi Note 8, Redmi 8 , Redmi Note 9S, solo per citarne alcuni, devono ancora ricevere questo aggiornamento. Nello specifico, questo venerdì occorre esaminare gli scenari che si stanno configurando per Redmi Note 9 Pro globale, da non confondere con l’indiano Redmi Note 9 Pro. A sua volta venduto a livello globale come Redmi Note 9S.

Le ultime notizie in merito? Un utente, secondo quanto riportato dalla fonte, ha chiesto informazioni sull’andamento dei lavori per quanto concerne la distribuzione di MIUI 12 per Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9S. La replica del moderatore del forum della comunità Xiaomi pare non sia stata particolarmente incoraggiante in questo senso. In particolare, è stato annunciato quanto segue:

“Non abbiamo alcuna informazione o data di arrivo previsto per l’aggiornamento. Da quello che sappiamo, gli aggiornamenti per Note 9S e 9 Pro sono in fase di test, quindi attendi. Grazie per la vostra pazienza“.

Vedremo se Xiaomi riuscirà a rispettare le consegne anche per smartphone meno recenti, considerando il fatto che l’upgrade con MIUI 12 per alcuni è device è molto atteso in tutto il mondo come si può facilmente immaginare.