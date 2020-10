Arriveranno con ogni probabilità il prossimo gennaio i Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, di cui abbiamo dato un’occhiata ai render per quanto riguarda il primo ed il terzo esemplare. Mancava il secondo modello, che si appresta a farsi conoscere grazie alla diffusione di questi render CAD. Come riportato da ‘mysmartprice.com‘, il Samsung Galaxy S21 Plus dovrebbe avere dimensioni pari a 161,5 x 75,6 x 7,85 mm ed uno schermo con diagonale da 6.7 pollici con cornici assai ridotte e particolarmente simmetriche (non ci saranno curvature, invece presenti sul Samsung Galaxy S21 Ultra, che sarà anche il solo del trio a montare uno schermi con queste caratteristiche).













Immancabile, invece, il foro per il contenimento della fotocamera frontale, visto che per quella collocata sotto il pannello ci sarà da aspettare ancora un po’. Il Samsung Galaxy S21 Plus si presenterà, alla luce di quanto appena detto, leggermente più abbassato, inspessito e allargato (questo per l’adozione di un pannello flat) rispetto al Galaxy S20 Plus, le cui dimensioni ricordiamo essere di 161,9 x 73,7 x 7,8 mm. I render CAD mostrano come il Samsung Galaxy S21 Plus monti lo stesso modulo fotografico posteriore dei Samsung Galaxy S21 e S21 Ultra, che in pratica tende a fondersi con la cornice esterna, e potrebbe anche essere realizzato in metallo e comporsi di tre sensori, le cui specifiche non sono ancora state rese note (contiamo di darvi informazioni il prima possibile) ed il flash LED al di fuori, anche se di poco.

Il versante laterale destro del Samsung Galaxy S21 Plus ospiterà il tasto di accensione/spegnimento ed il bilanciere del volume (nella parte alta), mentre quello sinistro il nulla visto che il carrellino per l’alloggio delle SIM sembra posizionarsi in alto. In basso, invece, troviamo la porta USB-C e la griglia dell’altoparlante con la capsula auricolare a creare un effetto stereofonico.