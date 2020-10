Appaiono in rete le prime presunte foto del Samsung Galaxy S21. Non si tratta di immagini ufficiali, questo è ovvio, ma di un leak proveniente da un informatore più che autorevole, conosciuto sui social come Onleaks ma al secolo Steve Hemmerstoffer. Quest’ultimo è molto noto per le sue anticipazioni hi-tech motivo per il quale terremo in gran considerazione il suo contributo.

L’aspetto del Samsung Galaxy S21 sarebbe esattamente quello visibile nelle immagini di apertura articolo e pure nel tweet in chiusura approfondimento. Subito balza all’attenzione un comparto fotocamera completamente ridisegnato, a filo con la scocca posteriore e che è quasi un tutt’uno con la cornice laterale dello smartphone. Non stupisce il numero di tre sensori ma piuttosto l’alloggiamento del flash al di fuori della sezione specifica. Questa scelta, tuttavia, ricorda quanto fatto sul vecchio Galaxy Note 10.

Per quanto riguarda la sezione frontale del Samsung Galaxy S21, siamo al cospetto di un display di circa 6.2 pollici, forato centralmente per un solo sensore dedicato alla fotocamera anteriore. Sempre secondo il leaker Onleaks, le dimensioni del dispositivo sarebbero uguali a 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Lo spessore massimo non supererebbe i 9,0 mm neanche considerando il dosso rappresentato dalla fotocamera posteriore.

Esattamente come raccontato anche sulle nostre pagine nei giorni scorsi, pure il noto informatore conferma una presentazione del prossimo Samsung Galaxy S21 entro fine gennaio e dunque prima del tempo rispetto alla consueta pianificazione della serie Galaxy. Si è già anche parlato di un via alle vendite poi per il 5 febbraio e questa tempistica risulta essere dunque ancora più accreditata e verosimile in queste ore. La strategia del produttore è tutta volta ad anticipare soprattutto la concorrenza Huawei con la sua ammiraglia di punta di inizio 2021, per conquistare preziose quote di mercato ai danni del rivale colpito dal ban USA. E il piano potrebbe anche funzionare.