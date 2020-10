Il grande giorno di iPhone 12 è finalmente arrivato. Oggi, 23 ottobre 2020, fanno infatti il loro debutto sul mercato tutte le varianti della nuova gamma mobile di casa Apple, per la gioia di quanti non vedevano l’ora di toccare con mano la nuova generazione concepita dal gigante di Cupertino.

Assieme ad iPhone 12 e iPhone 12 Pro arrivano sugli scaffali anche gli accessori MagSafe, presentati dalla compagnia della mela morsicata sempre nel corso del keynote in streaming di inizio mese. Tra questi è anche presente il caricabatterie, oggetto di recente nel ciclone della polemica per la scelta di Apple di rimuoverlo assieme alle cuffie dalle confezioni dei nuovi smartphone. E che ora è passato sotto la lente di ingrandimento del Wall Street Journal – via MacRumors. L’autorevole portale ha difatti rilasciato un video in cui si va ad analizzare la velocità di ricarica del caricatore MagSafe, confrontandola con quella tradizionale. Potete recuperare in prima persona il filmato poco più in basso in questo stesso articolo:

A quanto pare però il test ha deluso le aspettative. A giudicare dalla fonte, il caricabatterie – da acquistare naturalmente a parte – che si aggancia direttamente dietro la scocca del dispositivo carica iPhone 12 due volte più lentamente rispetto ad un caricabatterie USB-C to Lightning da 20W – che ricordiamo ancora una volta non sarà incluso nella confezione, per quanto Apple abbia abbassato i prezzi anche in Italia. Joanna Stern, redattrice del WSJ, ha quindi criticato la nuova tecnologia dell’azienda di Tim Cook, che risulta comunque più veloce della altre ricariche wireless disponibili, forte del supporto ai 15W rispetto ai 7,5W della carica Qi.

Le prestazioni restano però troppo lente in confronto a un caricatore da 20W con il filo. Quest’ultimo infatti è riuscito a caricare un iPhone 12 dallo 0 al 50% in soli 28 minuti, mentre MagSafe ci ha impiegato un’ora. Lascia con l’amaro i bocca pure il prezzo dell’accessorio, giudicato troppo alto. Voi invece cosa ne pensate di questa tecnologia promossa da Apple?