Ormai lo saprete un po’ tutti, caricabatterie e cuffie Apple non saranno presenti nelle confezioni di iPhone 12, e di tutte le sue varianti. Con l’annuncio della nuova gamma di smartphone avvenuto lo scorso 13 ottobre grazie ad un atteso evento in streaming, il colosso di Cupertino ha infatti svelato che saranno rimossi i due accessori dalle confezioni dei prossimi melafonini, così come da quelle del modello precedente. Questo per cercare di abbattere i consumi e gli sprechi produttivi, mantenendo verso il basso l’impatto ambientale.

In ogni caso, probabilmente per andare incontro alle lamentele dei clienti, ora caricabatterie e cuffie Apple hanno un prezzo ufficiale inferiore. La compagnia della mela morsicata guidata da Tim Cook pare aver deciso di ridurre il prezzo di questi accessori per permettere agli utenti di acquistarli a un prezzo inferiore a quello solito. Una scelta segnalata sulle pagine del portale The Verge, e che ha avuto effetti anche in Italia. Se il sito USA ci ha permesso di scoprire il taglio di costi per gli Stati Uniti d’America, collegandovi al sito ufficiale di Apple italiano potete rendervi conto anche voi che è stato resto effettivo anche qui nel Bel Paese.

Il prezzo del caricabatterie da 20W è così calato a 25 euro, 10 in meno rispetto al prezzo di listino precedente – la “vecchia” versione da 18W costava 35 euro. Potete verificarlo fiondandovi direttamente a questo indirizzo. Allo stesso modo, cala di 10 euro anche il prezzo delle cuffie EarPods, sceso a 19 euro sul portale ufficiale. In precedenza, il prezzo era di 29 euro, come ricorderanno i clienti. Insomma, abbassando prezzo di caricabatterie e auricolari Apple prova a farsi perdonare la sua recente – e drastica – decisione, che ha creato non poco malcontento tra i futuri acquirenti di iPhone 12. Credete che questa mossa sarà sufficiente per spegnere in qualche modo i malumori scatenati dalla presentazione dei nuovi smartphone?