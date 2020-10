In tanti sono a caccia della disponibilità dell’iPhone 12 al day one delle vendite dei nuovi melafonini oggi 23 ottobre. Dopo una settimana esatta di prevendite dei nuovi arrivati in casa Apple (ma non tutti), si tenta ancora l’acquisto dei dispositivi ma sul più utilizzato e-commerce Amazon in tanti resteranno completamente a bocca asciutta. Piuttosto bisognerà rivolgersi a catene online di elettronica come Mediaworld ma anche Unieuro.

Qual è l’esatta disponibilità per gli iPhone 12 su Amazon in questo venerdì di quasi fine ottobre? Dispiace dirlo per chi voleva procedere all’acquisto attraverso questo canale ma, al momento di questa pubblicazione, sia l’iPhone 12 che l’iPhone 12 Pro non sono presenti a catalogo. Una notifica per gli utenti avverte che i device non sono in vendita e non è noto quando lo saranno. Non c’è dubbio che la prevendita dei device sia andata più che bene, altrimenti ci sarebbero stati ancora pezzi messi a disposizione proprio per l’acquisto. Consigliamo tuttavia ai lettori interessati di seguire le offerte di seguito riportate per verificare, anche nelle prossime ore e magari nei weekend, proprio l’arrivo di nuove unità di melafonini.

Novità Apple iPhone 12 (64GB) - bianco Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Novità Apple iPhone 12 Pro (512GB) - Grafite Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Se la disponibilità degli iPhone 12 appena lanciati è nulla al day one delle vendite su Amazon, presso le catene di elettronica i successori di iPhone 11 sono comunque presenti. Da Mediaworld, ad esempio, sembrerebbero pronti all’acquisto tutte le varianti di smartphone Apple lanciati oggi 23 ottobre, senza alcuna distinzione di colore e taglio di memoria. I prezzi proposti sono naturalmente quelli di listin, ad esempio, con l’iPhone 12 da 64 GB a 939 euro, quello da 128 GB a 989 euro e il modello iPhone 12 Pro da 128 GB a 1189 euro.

Da Unieuro manca la disponibilità dell’iPhone 12 in alcune colorazioni ma tutto sommato i melafonini ora lanciati (ad eccezione degli iPhone 12 Mini e Pro Max che arriveranno a novembre) sono tutti a portata di mano per gli acquisti. Anche in questo caso, i prezzi dei dispositivi non potevano che essere quelli di listino ma impossibile aspettarsi altro al day one. I nostri lettori fan del mondo Apple avranno pane per i loro denti in questa pagina.