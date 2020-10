Giungono proprio in queste ore alcune indicazioni particolarmente interessanti per coloro che si ritrovano ancora con un Huawei Mate 20 Lite. A circa due anni dal suo arrivo sul mercato, infatti, il device riceve ancora aggiornamenti con una certa regolarità, intervallati da alcuni problemi come quelli che abbiamo avuto modo di analizzare nelle scorse settimane sulle nostre pagine. Cerchiamo di capire, dunque, quali possano essere gli scenari per il device a breve termine, visto che tutti potranno provare il pacchetto software.

Alcuni dettagli preliminari sull’aggiornamento di settembre per Huawei Mate 20 Lite

In un contesto di questo tipo, possiamo rifarci ad una fonte come Huawei Update, secondo cui il nuovo aggiornamento di settembre non darà vita a rivoluzioni per chi si ritrova con un Huawei Mate 20 Lite. In particolare, viene evidenziato il fatto che il dispositivo, insieme al cosiddetto Mate 20 Pro, stia ricevondo ora l’aggiornamento della patch del mese scorso che è ovviamente impostata rispettivamente su EMUI 10 ed EMUI 10.1. L’ultimo pacchetto software ufficiale, poi, viene distribuito con la versione 10.0.0.258 per Mate 20 Lite e 10.1.0.318 per Mate 20 Pro.

Analizzando più da vicino il changelog che è trapelato online oggi 21 ottobre, sappiamo soltanto che il nuovo firmware concepito per Huawei Mate 20 Lite integra le patch di sicurezza Android rilasciate a settembre 2020 per una maggiore protezione del sistema dalle minacce esterne. Solo nei prossimi giorni capiremo se al suo interno ci siano ulteriori funzionalità con cui potrebbe migliorare l’esperienza di utilizzo dei device, anche qui in Italia per forza di cose.

Vedremo nei prossimi giorni in quale direzione andranno i feedback di coloro che avranno la possibilità di provare da subito il nuovo aggiornamento per Huawei Mate 20 Lite. Di sicuro, l’upgrade potrebbe rivelarsi utile ed assicurare a tutti migliori standard in termini di sicurezza, visto che la patch di settembre è stata molto importante sotto questo punto di vista.