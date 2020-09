Sono trascorsi quasi due anni dall’esordio ufficiale sul mercato di uno smartphone come Huawei Mate 20 Lite, ma ad oggi si registrano ancora problemi storici per il device. Nonostante ad inizio mese ci sia stato un aggiornamento particolarmente corposo per gli utenti, come vi abbiamo riportato tramite un articolo specifico, alcune anomalie persistono. Nel caso di questo prodotto 2018, quella più frequente si concentra sui messaggi di errore riscontrati nel momento in cui si utilizzano memorie esterne.

Problemi con le memorie esterne persistenti per Huawei Mate 20 Lite

Nello specifico, ancora oggi si parla dell’impossibilità di ripiegare su supporti esterni per aumentare lo spazio di archiviazione del proprio Huawei Mate 20 Lite. Per questa ragione, anche sui social in tanti hanno espresso le proprie perplessità al produttore, al punto da indurre l’assistenza italiana a rendere pubblica una replica ufficiale in merito. Ecco quanto ho avuto modo di raccogliere proprio in questi giorni:

“Ti consigliamo di utilizzare una scheda di memoria in formato FAT32, invece di una scheda in formato NTFS o exFAT. Per verificare o modificare il formato della scheda di memoria, consulta la guida per l’utente o rivolgiti all’assistenza clienti del produttore.Qualora dovesse persistere, ti suggeriamo di scriverci in privato“.

Insomma, contrariamente a quanto creduto da alcuni utenti, lo storico problema reso noto da tanti possessori di un Huawei Mate 20 Lite non si concentra su questioni software. Cercate di seguire i suggerimenti che vi abbiamo riportato oggi 30 settembre, in modo da archiviare una volta per tutte un’anomalia particolarmente fastidiosa.

A voi di recente sono capitate situazioni simili? Fatecelo sapere lasciando un commento a fine articolo, anche perché come accennato in precedenza si stratta di un’anomalia estremamente diffusa tra gli utenti che ancora oggi si ritrovano con un Huawei Mate 20 Lite qui in Italia.