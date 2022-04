Lo smartphone Huawei Mate 20 Lite è idoneo per l’aggiornamento all’ultima versione del software EMUI 12 a livello globale. Nell’ultimo sviluppo, il produttore cinese ha avviato il programma di beta testing per il device con numero modello SNE-LX1. Il produttore cinese sta facendo molto bene coprendo con EMUI 12 il supporto di un telefono che ricordiamo essere stato lanciato nel 2018. Quest’ultimo aggiornamento del software include tante nuove funzioni e miglioramenti rispetto alla precedenti versioni EMUI.

Per gli utenti del Huawei Mate 20 Lite, questo è un vero momento gaudioso perché passerà da EMUI 10 direttamente ad EMUI 12. Attualmente, l’azienda sta testando le funzionalità di EMUI 12 a bordo del Huawei Mate 20 Lite tramite attività beta, che viene individuata in Spagna. Come riportato da ‘huaweicentral.com‘, il programma beta è limitato ad alcuni mercati, ma una cosa è certa: tutti gli utenti in possesso del Huawei Mate 20 Lite riceveranno l’EMUI 12 a livello globale per poter così godere delle funzionalità proposte da quest’ultima versione dell’interfaccia utente proprietaria dell’OEM cinese. Vi ricordiamo che il device monta uno schermo da 6.30 pollici con risoluzione di 2340 x 1080 pixel e che è alimentato dal processore Kirin 710 octa-core da 2.2GHz con 4GB di RAM e 64GB di storage interno (espandibile tramite microSD fino a 256GB).

Il telefono integra anche una batteria con una capacità da 3750mAh, oltre che ad una fotocamera posteriore composta da due sensori, uno da 20 e l’altro 2MP (con autofocus). La fotocamera frontale si compone di un sensore da 24MP (apertura f/2.0) e di un secondo da 2MP (apertura f/2.0). Voi siete ancora soliti utilizzare questo device oppure magari lo state impiegando come telefono secondario? EMUI 12 potrebbe tornare a mettere in discussione un po’ di cose: pensateci.

