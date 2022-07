Uno dei device più economici e piaciuti finora mai realizzati è stato sicuramente il Huawei Mate 20 Lite, che sta vedendo l’aggiornamento ad EMUI 12 espandersi sempre di più in Europa. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il lancio dell’ultima interfaccia proprietaria per il Huawei Mate 20 Lite è stato avviato la scorsa settimana nel mercato globale attraverso il pacchetto firmware 12.0.0.226, con dimensioni variabili a seconda che gli utenti siano dei beta tester o provengano dalla precedente EMUI 10.0. Tuttavia, dovreste anche sapere che questi aggiornamenti vengono implementati in diverse linee temporali e che si espandano gradualmente tra i proprietari del Huawei Mate 20 Lite.

Del resto, il produttore cinese ha iniziato a testare dal mese di aprile la beta di EMUI 12 a bordo di questi device: dopo tre lunghi mesi di test, il telefono ha iniziato a ricevere questo importante aggiornamento software per tutti i suoi utenti. Il registro delle modifiche rivela che il Huawei Mate 20 Lite ha varie funzionalità inedite, tra cui il nuovo sistema di caratteri, un design migliorato dell’interfaccia utente, animazioni più fluide, controlli utente ottimizzati ed anche cartelle di dimensioni maggiori rispetto al recente passato.

Parliamo dell’ultimo upgrade importante per i Huawei Mate 20 Lite, per il quale gli anni stanno passando imperterriti. Un discorso senz’altro da approfondire non appena si avranno a disposizioni sufficienti feedback per fare il punto della situazione attuale sull’impatto che l’EMUI 12 stabile avrà nell’ambito di un device non più così giovane, che potrebbe pertanto anche risentire dell’arrivo di un upgrade capace di penetrare in profondità nel sistema operativo. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com