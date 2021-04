Il Huawei Mate 20 Lite si prepara a ricevere un nuovo aggiornamento in questo mese di aprile, proprio quando è in corso la fornitura del suo principale upgrade software ad EMUI 11. Come riportato da ‘Huawei Central‘, il pacchetto non integra la patch di sicurezza di aprile 2021, bensì quella di febbraio (che corregge 2 bug di livello critico, 26 di livello elevato e 77 di medio livello). Il device sta attualmente lavorando su EMUI 10, in quanto hardware e software non sono compatibili per il funzionamento su EMUI 10.1 e versioni successive (per un dispositivo che ha ormai compiuto tre anni di età ci sta, anche se capiamo anche il dispiacere dei proprietari che magari speravano in qualcosa di più).

I possessori del Huawei Mate 20 Lite possono comunque procedere all’aggiornamento del loro telefono: conviene farlo per vedere migliorata la sicurezza in generale, oltre che le prestazioni del dispositivo. Il telefono passerà alla versione firmware 10.0.0.277, con un pacchetto di 120MB. Potete verificare la disponibilità del pacchetto 10.0.0.277 sul vostro Huawei Mate 20 Lite seguendo il percorso ‘Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti‘. Se disponibile, visualizzerete un’opzione di download e installazione, ma dovrete prima effettuare il download del pacchetto 10.0.0.277 (avendo un peso davvero esiguo vi sarà possibile procedere ovunque siate, anche senza rete Wi-Fi).

Fate attenzione alla percentuale residua della batteria, che dovrà essere superiore al 50% per poter procedere in sicurezza ed evitare che il dispositivo si spenga durante il procedimento (cosa che comporterebbe problemi non di poco conto al sistema operativo). Non preoccupatevi per i vostri dati personali, che non verranno cancellati dall’aggiornamento, come qualcuno potrebbe pensare per errore (resta comunque preferibile effettuare un backup preventivo). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.