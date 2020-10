Siamo un po’ tutti interessati al bonus bancomat 2020, ovvero la misura del Governo che presto ci consentirà di ottenere un rimborso della spesa effettuata utilizzando carte di credito e di debito. Più volte è stato sottolineato come con l’inizio di dicembre i cittadini italiani potranno cominciare ad accumulare spesa con pagamenti elettronici che in un secondo momento verrà risarcita (nella misura del 10% su acquisti complessivi pari ad un massimo di 1500 euro). Ebbene, ora giungono notizie esatte su quando sempre i consumatori finali riceveranno il risarcimento parziale.

Non prima di febbraio parte della somma spesa sarà riaccreditata. Lo rende noto anche il Corriere della Sera in riferimento alla bozza del Governo relativa alla misura per la lotta contro l’evasione fiscale. L’accredito della somma spettante ai cittadini e proporzionale alle spese con carte di credito di dicembre avverrà direttamente su conto corrente bancario.

Era già risaputo in parte ma giungono nuove conferme anche sulle modalità di adesione al bonus bancomat 2020. Chi vorrà partecipare al programma di cashback dovrà prima di tutto essere maggiorenne. Altro prerequisito fondamentale sarà l’iscrizione all’app IO della Pubblica Amministrazione o ad altri sistemi messi a disposizioni ma comunque convenzionati con il circuito pago PA. Bisognerà naturalmente fornire il proprio Codice Fiscale e ancora i numeri delle carte che si utilizzeranno per la spesa così come l’IBAN personale del conto sul quale andranno poi accreditate le somme restituite.

L’iscrizione alla piattaforma per il bonus bancomat prevede un primo rimborso a febbraio, come oramai giù dato per scontato. ma ci saranno anche premi non meglio specificati ogni sei mesi. L’adesione al programma resta volontaria e in qualsiasi momento si potrà decidere di abbandonare l’iniziativa: in quest’ultimo caso i punti e il credito accumulati fino ad un certo momento andranno persi senza possibilità di recuperi futuri.