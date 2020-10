Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del bonus bancomat, uno di quelli fortemente voluti dal Governo di Giuseppe Conte per rilanciare l’economia italiana ai tempi della pandemia da Coronavirus. Si tratta di un vero e proprio piano cashback pensato per gli acquisti tramite POS, per favorire quindi i pagamenti elettronici e al tempo stesso scoraggiare il fenomeno purtroppo dilagante dell’evasione fiscale, particolarmente sentito nel nostro Paese.

Dopo tutta una serie di indiscrezioni e informazioni incomplete, nella giornata di oggi arrivano allora direttive più precise e puntuali sul bonus bancomat del 2020. Come si legge sulle autorevoli pagine de Il Sole 24 Ore, pare infatti che il piano cashback dello Stato prenderà il via il prossimo mese di dicembre. Il rimborso per i pagamenti effettuati con carta di credito o bancomat al POS sarà comunque attivo inizialmente in via sperimentale, e per essere avviato richiederà almeno dieci pagamenti tracciabili. La scelta del mese di dicembre non è affatto casuale, ma è stata presa in vista delle festività natalizie, periodo in cui l’utilizzo dei pagamenti elettronici dovrebbe raggiungere il suo tetto massimo, ovviamente al netto dell’emergenza sanitaria in corso.

Rimane certo il punto della direttiva per cui il bonus bancomat e il relativo cashback non è previsto per i pagamenti online, che rimarranno dunque esclusi dall’iniziativa e non daranno diritto ad alcun tipo di rimborso. Nel frattempo, il Garante per la Privacy ha dato il via libera alla proposta, sottolineando che i dati trasmessi per il cashback non verranno utilizzati per finalità diverse dal rimborso e, come avviene per l’app Immuni, le informazioni saranno cancellate a seguito del rimborso. Sappiamo pure che la partecipazione al rimborso bancomat avverrà in modo spontaneo e attraverso l’app Io, già utilizzata per il bonus vacanze. Basterà effettuare il log-in con le proprie credenziali, e associare al proprio codice fiscale una o più carte di credito/debito su cui ricevere il cashback.