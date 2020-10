Sono segnali da valutare con attenzione, quelli che arrivano proprio in queste ore per coloro che si ritrovano con un Samsung Galaxy S20. Per una volta non si parla di One UI 3.0, nonostante i recenti segnali pervenuti dagli Stati Uniti che io stesso ho avuto modo di analizzare con attenzione sul nostro magazine. A quanto pare, infatti, qui in Europa risulta ormai in distribuzione un nuovo aggiornamento che potrebbe rivelarsi molto interessante per coloro che amano scattare foto. Facciamo dunque ordine con le informazioni disponibili.

Migliora la fotocamera del Samsung Galaxy S20 il nuovo aggiornamento in distribuzione

Le informazioni preliminari sul nuovo aggiornamento di ottobre ci arrivano direttamente da SamMobile, secondo cui gli utenti dovrebbero toccare con mano soprattutto plus relativi alla fotocamera del Samsung Galaxy S20. Al momento, l’upgrade risulta disponibile in Germania e nei Paesi Bassi, ma non dovrebbero trascorrere troppi giorni prima che il pacchetto software faccia la propria apparizione anche in Italia. Dunque, dovremo tenere gli occhi aperti già nel corso del prossimo fine settimana.

Il log delle modifiche sembra essere abbastanza comune agli ultimi aggiornamenti ufficiali di Samsung, a dire il vero, al punto da menzionare i miglioramenti della fotocamera senza fornire ulteriori dettagli. Non è un caso che la stessa fonte metta in dubbio che ci possano essere concreti passi in avanti sotto questo punto di vista con il top di gamma coreano una volta portato a termine il download. Si tratta, comunque, del quarto aggiornamento per il Samsung Galaxy S20 in poche settimane.

Secondo quanto emerso finora, il pacchetto software per lo smartphone risulta in fase di lancio e dovrebbe essere disponibile per entrambe le varianti LTE e 5G nel giro di pochi giorni. Staremo a vedere quando ci saranno segnalazioni anche in Italia.