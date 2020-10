Procedono senza sosta i lavori per rendere disponibile l’aggiornamento con One UI 3.0 a bordo dei Samsung Galaxy S20 nel più breve tempo possibile. Dopo avervi parlato dello sbarco della prima release in Europa, precisamente in Germania, come avete notato con il nostro articolo di ieri, ci sono importanti riscontri da prendere in esame oggi 15 ottobre. Ora, a distanza di una settimana, Samsung ha inviato un nuovo firmware beta per i tester negli Stati Uniti. Tutto nella norma, è opportuno precisarlo, poiché l’azienda prende da sempre seriamente in considerazione il feedback dei tester e apporta le correzioni che potrebbero essere necessarie.

Le ultime novità sul Samsung Galaxy S20 e la beta One UI 3.0

Scendendo maggiormente in dettagli, Sammobile ritiene che il log delle modifiche non menzioni molto per chi si ritrova con un Samsung Galaxy S20 in attesa dell’aggiornamento pensato per One UI 3.0, quindi è molto probabile che siano state apportate solo piccole modifiche. Non è un caso che il changelog menzioni il fatto che questo nuovo firmware beta non darà vita a rivoluzioni per il pubblico. Resta simbolico che gli sviluppatori siano intervenuti dopo pochi giorni, prendendo atto dei commenti degli utenti.

Ad esempio, sappiamo che la nuova release per il Samsung Galaxy S20 sia in grado di apportare miglioramenti alla stabilità del dispositivo, correzioni di bug e apporta ulteriori passi in avanti per quanto riguarda le prestazioni. Questo è un linguaggio decisamente standard quando non viene fornito nulla di importante con un nuovo firmware. L’upgrade trapelato oggi 15 maggio, ovviamente non disponibile in Italia, arriva a conti fatti con l’ultima patch di sicurezza per il mese di ottobre 2020.

Staremo a vedere se nei prossimi giorni ci saranno novità ufficiali per il pubblico italiano, con l’aggiornamento impostato su One UI 3.0 per il Samsung Galaxy S20 in versione ufficiale e definitiva su larga scala. Avete aspettative specifiche in questo senso?