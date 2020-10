Si torna a parlare di problemi WhatsApp e Instagram sulle nostre pagine, alla luce di un malfunzionamento riscontrato da alcuni utenti oggi 20 ottobre al momento dell’accesso ai server. In verità, era da tempo che non affrontavamo questi del genere, se pensiamo che sono trascorse diverse settimane dal nostro ultimo approfondimento legato alla piattaforma, ma evidentemente qualcosa non sta funzionando come dovrebbe. A mio avviso, non ci sono i presupposti per parlare di down, ma la questione resta molto calda.

Prime informazioni sui problemi WhatsApp e Instagram del 20 ottobre

Al momento, a dirla tutta, si sa poco sui problemi WhatsApp e Instagram che vengono segnalati dal pubblico italiano oggi 20 ottobre. Semplicemente, per qualcuno l’accesso ai server non è possibile, motivo per cui non si può usufruire dei servizi che solitamente vengono messi a disposizione di tutti. Una questione che, al momento del lancio dell’articolo, non è stata ancora oggetto di comunicazioni ufficiali da parte dello staff. Ovviamente continueremo a monitorare questa vicenda nelle prossime ore.

Il monitoraggio dei problemi Instragram, ovviamente, può avvenire ugualmente su Down Detector nei prossimi minuti. Lo stesso può avvenire con WhatsApp, anche se al momento della pubblicazione dell’articolo i numeri ufficiali ottenuti in tempo reale, così come le testimonianze raccolte, non ci danno dettagli precisi in merito. Solo nei prossimi minuti avremo le idee più chiare sui problemi WhatsApp e Instagram di questo martedì. Nel frattempo, se avete testimonianze in merito sentitevi liberi di commentare l’articolo qui di seguito.

A chi non funziona WhatsApp o Instagram? La mia esperienza di pochi minuti fa è positiva e non riscontro down, ma diteci voi se riscontrate anomalie. Problemi WhatsApp per un’ampia fetta di utenza oggi 20 ottobre? Tra pochi minuti ne sapremo di più.