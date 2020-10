Away 2 non ci sarà: Netflix mette la parola fine alla serie ambientata nello spazio con protagonista il premio Oscar Hilary Swank. Dopo una sola stagione, la piattaforma di streaming ha deciso di non ordinare un secondo ciclo di episodi alla luce di alcuni fattori.

Secondo quanto riporta Deadline, i costi di produzione sarebbero stati decisivi per optare la cancellazione. Nelle settimane successive al suo rilascio su Netflix, Away si era classificato tra le 10 serie più viste sul servizio, raggiungendo anche il secondo posto. A quanto pare, ciò non è bastato per confermare Away 2.

Proprio il mese scorso, la showrunner Jessica Goldberg aveva svelato i suoi piani per il futuro della serie, prevedendo tre stagioni. Tra questi, l’ipotesi di introdurre la SpaceX – l’azienda aerospaziale privata fondata da Elon Musk – o quantomeno a un suo equivalente fittizio. Idee che, sfortunatamente, non si potranno concretizzare.

Creato da Andrew Hinderaker, Away vede Hilary Swank nei panni dell’astronauta americana Emma Green. Pronta a guidare un equipaggio internazionale nella prima missione su Marte, deve fare i conti con la decisione di lasciarsi alle spalle suo marito (Josh Charles) e la figlia adolescente (Talitha Bateman) quando hanno più bisogno di lei. Man mano che il viaggio dell’equipaggio nello spazio si intensifica, le loro dinamiche personali e gli effetti dell’essere lontani dai loro cari sulla Terra diventano sempre più complessi.

Nel cast della serie anche Mark Ivanir nel ruolo dell’astronauta russo Misha; Ato Essandoh nel ruolo di Kwesi, astronauta di origini anglo-ghanesi; Vivian Wu è l’astronauta cinese Lu; e Ray Panthaki nei panni di Ram.

Away si aggiunge alla lunga lista di serie cancellate negli ultimi mesi da Netflix. Di recente, GLOW e The Society, confermate per le rispettive stagioni, sono state invece annullate proprio mentre la produzione era già avviata. In particolare per GLOW si trattava della quarta e ultima stagione. La sofferta cancellazione ha indignato non solo i fan, furiosi e sul piede di guerra, ma anche gli attori stessi – una star del cast ha anche proposto l’alternativa, un film su Netflix per concludere degnamente le storie lasciate in sospeso.

Il colosso di streaming ha inoltre cancellato Teenage Bounty Hunters, The Dark Crystal: Age of Resistance, Altered Carbon e I Am Not Okay With This.