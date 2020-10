Glow cancellato, niente quarta stagione. Netflix ci ripensa e annulla la produzione dei nuovi episodi della serie, le cui riprese erano iniziate prima del lockdown. In un comunicato stampa, i creatori Liz Flahive e Carly Mensch hanno espresso il loro rammarico per questa decisione, presa a causa di forza maggiore:

“Il COVID ha ucciso delle persone vere. È una tragedia nazionale e questo dovrebbe essere il nostro focus. A quanto pare il COVID ha anche preso il nostro show. Netflix ha deciso di non terminare le riprese dell’ultima stagione di GLOW. Ci hanno dato la libertà creativa di realizzare una complicata commedia sulle donne e raccontare le loro storie. E farle lottare. Adesso è tutto finito. Ci sono un sacco di cose brutte che accadono nel mondo, molto più grandi di questo adesso. Ma fa ancora male non poter vedere di nuovo queste 15 donne sullo schermo tutte insieme.”

Le riprese di Glow 4 erano iniziate da tre settimane quando il set ha chiuso i battenti a causa del Coronavirus, lo scorso marzo. In quel periodo, la serie aveva appena completato la première e si preparava a girare il secondo episodio.

Nei mesi passati, Netflix ha lavorato duramente per cercare di trovare un modo affinché i propri show tornassero sul set. Girata interamente a Los Angeles, dove ci sono le location principali della maggior parte dei programmi americani, Glow ha avuto diverse difficoltà fin da subito: essendo uno show sul wrestling, per il cast era impossibile non mantenere il distanziamento sociale sul set e quindi girare scene di lotta, non senza le dovute precauzioni. Un rischio troppo alto in epoca Covid.

Inoltre, secondo fonti, la produzione di Glow ha accusato ulteriori costi relativi alla messa in sicurezza per un cast composto da 20 attori. Questo, combinato con l’incertezza della pandemia e i rischi di contagio sul set, hanno spinto Netflix all’irrimediabile decisione. L’unica soluzione sarebbe stato aspettare il 2022 per mandare in onda la quarta stagione, quindi tre anni dopo la fine della terza. Ma a quel punto ci sarebbero stati fan disposti a sintonizzarsi per guardare la serie? Ovviamente Netflix non poteva rischiare di spingersi oltre; il tempo di attesa troppo lungo equivale a una perdita di denaro, e il colosso non se l’è sentita di puntare su tale investimento.

Glow cancellato è solo l’ultimo di alcuni show annullati da Netflix nei mesi scorsi. Le cancellazioni più eclatanti sono quelli di The Society e I Am Not Okay With This. Poche ore dopo l’annuncio, i membri del cast di Glow hanno salutato i fan sui social, ringraziandoli di tutto: