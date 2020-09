La prima missione di un equipaggio internazionale su Marte è materia di grande interesse, ma perché non rimanesse soltanto la storia di un viaggio nello spazio gli autori di Away, su Netflix dal 4 settembre, ne hanno rafforzato il peso di dramma familiare ed epica storia d’amore.

[Attenzione, spoiler!]

Il rinnovo per Away 2 non è ancora ufficiale – né è chiaro se l’eventualità sia stata presa in considerazione –, ma Jessica Goldberg, showrunner della serie, ha confermato in svariate occasioni di aver già più di un’idea. Abbiamo dei piani per tre stagioni, e ognuna sarà decisamente differente dalle altre, ha detto. Questo non significa però che la serie intenda spostare il focus su altri personaggi o introdurne di nuovi.

Direi che nella prima stagione abbiamo voluto concentrarci principalmente sulle nostre due famiglie: Emma, il marito e la figlia, e poi la famiglia sull’astronave, ha aggiunto il creatore Andrew Hinderaker. E più andremo avanti più approfondiremo questi elementi. Amiamo dar forma a questi personaggi, sarebbe troppo triste [lasciarli da parte].

Farlo, d’altronde, significherebbe non districare i grovigli emozionali in cui si trovano avviluppati sia il marito e la figlia di Emma che l’equipaggio dell’Atlas nello spazio. Away 2 non può dunque che continuare a esaminare lo scontro fra entusiasmo e sofferenza nell’allontanamento di Emma dalla famiglia, come anche le nuove dinamiche sentimentali fra Ram ed Emma, Melissa e Matt.

Secondo la showrunner, tuttavia, la questione principale da affrontare nel caso di un rinnovo di Away resta l’eventuale scoperta di forme di vita su Marte. Quando parlo di vita mi riferisco a microorganismi, non ad alieni; la serie non seguirebbe mai quel percorso, specifica. È ben più probabile invece che la ricerca della vita sul pianeta rosso sia un espediente da sfruttare per continuare a puntare sulla cooperazione internazionale.

Nella prima stagione di Away le cinque principali agenzie spaziali internazionali hanno dato prova di un’inusuale disposizione alla collaborazione, mettendo insieme il miglior equipaggio possibile per dare il via alla prima missione su Marte. Secondo Goldberg Away 2 non può che continuare a scommettere su questa apertura al dialogo, mostrandone allo stesso tempo i limiti.

Da qui l’ipotesi che la seconda stagione della serie possa far spazio alla SpaceX – azienda aerospaziale privata fondata da Elon Musk – o quantomeno a un suo equivalente fittizio. Penso sia una storia super importante. Al momento non possiamo far nulla senza il denaro del settore privato, e penso che sarebbe fantastico se riuscissimo a introdurre questa storyline. È un’idea che abbiamo discusso ampiamente e, se saremo così fortunati da ottenere il rinnovo, sarà qualcosa sulla quale continueremo a lavorare.

Come detto, la Away di Netflix non è soltanto la storia di un viaggio nello spazio, e un’eventuale seconda stagione deve tentare di risolvere le questioni più vicine al cuore dei personaggi principali. Come reagirà Misha – prototipo di maschio alfa sotto steroidi – alla perdita della vista? Kwesi inizierà a mettere in discussione le sue convinzioni religiose se l’equipaggio scoprirà nuove forme di vita su Marte? E che ne sarà di Matt e Lex?

In qualche modo, nella prima stagione la famiglia è riuscita a mantenersi salda, ma parliamo di 14 mesi su Marte e poi 8 di ritorno. [Trovare risposta a queste domande] mi sembra davvero molto entusiasmante. Sembra [che ci aspetti] una fantastica seconda stagione, ha concluso Goldberg.

Tutti gli episodi della prima stagione di Away sono disponibili in streaming su Netflix.