Arriva in questi minuti un primo report riguardante il weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle, a proposito dei nuovi iPhone 12. I device, lo ricordiamo, sono già disponibili su Amazon, come del resto vi abbiamo riportato pochi giorni fa con un primo report sul nostro magazine. Ebbene, secondo quanto abbiamo avuto modo di raccogliere, non mancano certo i colpi di scena per chi si aspettava che determinate varianti del dispositivo potessero avere più successo rispetto ad altre.

I primi dati sui preordini dei nuovi iPhone 12

In particolare, il noto analista Ming Chi-Kuo ha rilasciato questa mattina una nota inerente la sua ricerca, che descrive in dettaglio ciò che ha avuto modo di osservare con il volume dei preordini di iPhone 12 ed iPhone 12 Pro nel primo fine settimana di vendite. Ebbene, a sorpresa è stato proprio il secondo device a fare la differenza. Sono dispositivi molto simili, sebbene il modello Pro abbia LiDAR, teleobiettivo e più RAM. Dettagli che, a quanto pare, pesano più di quanto si potesse immaginare per gli utenti.

Le stime iniziali posizionavano l’iPhone 12 in cima alla lista dei desideri per il pubblico Apple, con preferenze che in teoria dovevano oscillare tra il 40 ed il 45% di distribuzione. Tuttavia, il forte interesse per l’iPhone 12 Pro nei preordini ha indotto lo stesso analista a rivedere quel calcolo. In particolare, il preordine dei nuovi iPhone 12 Pro‌ ha superato le aspettative a causa della preferenza iniziale dei fan principali di Apple per i modelli di fascia alta. Tendenza determinata dalla forte domanda relativa al mercato cinese e dall’inevitabile alta stagione negli Stati Uniti e in Europa.

A causa della domanda, Kuo prevede che l’iPhone 12 e il 12 Pro Max avranno entrambi una quota del 30-35% circa in questo trimestre. Staremo a vedere se nelle prossime settimane ci sarà o meno un’inversione di tendenza in questo senso.