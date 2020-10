Oggi 16 ottobre sono partiti i preordini per iPhone 12 e 12 Pro sul sito ufficiale Apple ma anche su Amazon è possibile prenotare gli ultimi melafonini 2020. Per chi preferisce il noto store per i suoi acquisti, c’è un potenziale vantaggio da sfruttare ossia quello del cosiddetto “prezzo minimo garantito” dell’e-commerce. Vediamo dunque quali sono le condizioni di vendita e i modelli a disposizione per la prenotazione.

Esattamente come sul sito ufficiale, sono acquistabili anche su Amazon solo gli iPhone 12 e iPhone 12 Pro a partire da oggi 16 ottobre. Per i modelli iPhone 12 Mini e Pro Max bisognerà invece attendere i primi giorni di novembre. I device comunque ordinabili oggi saranno poi spediti ai clienti non prima di venerdì prossimo 23 novembre.

Quali sono i prezzi degli iPhone 12 su Amazon, almeno per ora? I costi non potevano che di listino per ogni esemplare. La variante dell’iPhone 12 da 64 GB è in vendita a 939 euro, quella da 128 GB a 989 euro e ancora quella da 256GB a 1109 euro. Per quanto riguarda l’iPhone 12 Pro bisognerà spendere 1189 euro per il taglio da 128 GB, 1309 euro per quello da 256 GB e infine 1539 euro per quello da 512 GB.

Qual è il motivo che dovrebbe spingere gli amanti della nuova serie ad acquistare proprio gli iPhone 12 su Amazon? La speciale modalità di vendita per lo store riguarda i prodotti non ancora messi in commercio e dunque in prenotazione. Per questi ultimi può capitare che dal momento del preordine a quello della spedizione vera e propria ci sia una revisione di prezzo, anche minima. Ai clienti viene dunque garantito che la spesa effettiva che andranno ad affrontare sarà quella minore in assoluto, almeno fino all’invio del pacco dal prossimo 23 ottobre. Come prevedibile, le consegne non prevedono costi aggiuntivi dei clienti e i device sono in vendita in tutte le colorazioni di lancio, senza alcuna distinzione.