Non promette bene la situazione legata alla disponibilità degli iPhone 12 Pro e Pro Max, i cui tempi di consegna continuano a dilatarsi man mano che passa il tempo. La crescente domanda per i melafonini di più alto grado sta pesando un bel po’ sul processo di produzione. Come riportato da ‘appleinsider.com‘, la società finanziaria JP Morgan ha evidenziato un progressivo miglioramento sul conto degli altri due dispositivi della linea, iPhone 12 e iPhone 12 Mini, che ultimamente hanno fatto registrare dei tempi di consegna leggermente inferiori rispetto alla settimana precedente. Per quanto riguarda iPhone 12 Pro, il prolungamento è di circa 27 giorni in molti Paesi, attestandosi come l’intervallo temporale più lungo da quando JP Morgan ha cominciato ad analizzarne la disponibilità.

Dalla settimana che ha avuto inizio ieri 7 dicembre, i tempi media di consegna per iPhone 12 e iPhone 12 Mini ammontavano a 3 giorni, mentre per iPhone 12 Pro e Pro Max sono aumentati di 27 e 23 giorni rispettivamente. La situazione è anche peggiore negli USA, il Paese che da solo rappresenta il 35% delle spedizioni dei dispositivi su scala globale: localmente i tempi di consegna per iPhone 12 Pro e Pro Max sono saliti a 33 e 25 giorni (il ritiro in negozio risulta possibile nell’arco di un giorno per ogni modello). In Cina, invece, le consegne a casa di iPhone 12 e iPhone 12 Mini impiegano generalmente tre giorni, che salgono a 22 e 29 giorni per le varianti Pro.

La situazione in Italia sorride agli iPhone 12 e iPhone 12 Mini, disponibili in due giorni, mentre per iPhone 12 Pro e Pro Max c’è da attendere almeno l’8 gennaio, visto che per Natale sarebbe già stato troppo tardi anche avendolo prenotato giorni fa (diverso il discorso per il ritiro in negozio, disponibile da subito per tutte le versioni). La mela morsicata potrebbe riuscire a spedire circa 80 milioni di iPhone in quest’ultimo trimestre dell’anno (queste le stime di Cowen), con un aumento del 13% rispetto alla stessa finestra temporale dell’anno scorso.