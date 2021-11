Quest’oggi, venerdì 5 novembre, su Amazon è possibile acquistare iPhone 12 Pro (da 512GB), nella colorazione Grafite, in super offerta al prezzo di 1.149,00 euro (anziché 1.419,00 euro di listino). Lo smartphone del colosso di Cupertino sfoggia un display LCD Super Retina XDR da 6,1 pollici, che raggiunge tutti i bordi del dispositivo ed è protetto dal Ceramic Shield, super resistente alle cadute e più duro di ogni qualsiasi vetro utilizzato su altri smartphone. Parliamo di un device molto veloce, che, grazie al 5G, garantisce download fulminei e streaming ad elevata qualità. C’è a bordo anche il chip A14 Bionic, tra i più potenti ed efficienti mai visti a bordo di uno telefono cellulare.

iPhone 12 Pro presenta un sistema di fotocamere Pro da 12MP (dotato di ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo) con estensione dello zoom ottico pari a 5x, modalità Notte (per ottenere scatti dai colori ancora più nitidi e naturali quando si fotografa in condizioni di scarsa luce), Deep Fusion, Smart HDR 3, Apple ProRAW e registrazione di video in HDR a 4K in Dolby Vision fino a 60 fps, facili da modificare e condividere. Il telefono è dotato, inoltre, di tecnologia LiDAR, capace di creare alla velocità della luce mappe di profondità per collocare all’istante gli oggetti nella realtà aumentata con una maggiore precisione. Il dispositivo è resistente all’acqua con certificazione IP68 e compatibile con gli accessori MagSafe che si agganciano per una ricarica wireless più veloce. Quanto alla batteria, sono garantite fino a 17 ore di riproduzione video.

Insomma, se siete interessati all’acquisto di iPhone 12 Pro (da 512GB), nella colorazione Grafite, non fatevi scappare la super offerta su Amazon al costo di 1.419,00 euro. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Il Black Friday 2021 è vicino, ma potrebbe non essere necessario aspettarlo, in fondo.