Sta facendo grandi cose iPhone 12 Pro, più di quanto Apple si aspettasse. Come riportato da ‘ped30.com‘, la mela morsicata avrebbe deciso di trasferire la produzione di circa due milioni di unità da iPhone 12 Mini ad iPhone 12 Pro, in quanto la versione più piccola starebbe facendo meno bene di quel che si pensava, a differenza del modello Pro, che sta riscuotendo il successo maggiore (cose che possono capitare, e che inizialmente magari non erano previste).

Ormai sono mesi che iPhone 12 Pro è disponibile sul mercato, ma i tempi di consegna non vogliono saperne di accorciarsi: basti pensare che 14 giorni fa ammontavano ancora a 22 giorni. Le previsioni sembrano sorridere anche di più ai melafonini di ultima generazione: la linea dovrebbe addirittura superare le aspettative nel Q4 2020 grazie al mercato cinese, territorio in cui i modelli base stanno facendo registrare prestazioni di vendita superiori a quelle degli Stati Uniti.

Le spedizioni in Cina sarebbero aumentate di circa il 47% nel trimestre di dicembre, stabilendo un nuovo record. I dati della catena di fornitura di Taiwan sembrano ancora indicare un’impennata della crescita dei guadagni per il trimestre successivo. Questi sono numeri di un certo rilievo, che fanno capire quanto gli iPhone 12 siano entrati nelle grazie degli utenti, anche di quelli magari più scettici (sul mercato cinese i melafonini non erano mai riusciti ad incidere così). L’unica nota dolente è rappresentata da iPhone 12 Mini, che, almeno per il momento, non sta facendo bene come ci si aspettava all’inizio. In compenso iPhone 12 Pro sta superando tutte le aspettative: sarà proprio su questo modello che Apple continuerà ad insistere per aumentare le spedizioni ed ottenere il massimo profitto possibile. Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo consentito.