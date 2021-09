Quanto iPhone 13 Pro è più potente di iPhone 12 Pro? La conferma è arrivata anche su AnTuTu, che ha preso in esame un certo iPhone 14,2 (corrispondente ad iPhone 13 Pro), con 6GB di RAM e 1TB di storage interno. Il device ha totalizzato quasi 840 mila punti, molto di più rispetto ai quasi 706 di iPhone 12 Pro. Per quanto riguarda la GPU, sembra esserci stato un aumento prestazionale del 19%, di per sé discreto, anche se neanche lontanamente paragonabile al +55% decantato da Geekbench. Lato CPU, l’intervallo è pari a +17%, un altro risultato importante messo a segno da iPhone 13 Pro.

Secondo AnTuTu, a migliorare è soprattutto la memoria, con un bel +44% (anche se bisogna tenere conto del fatto che il test è stato effettuato su una versione da 1TB, e che generalmente i drive a stato solido più capienti sono anche più veloci). Potrebbero anche essere state migliorate le RAM, anche se possiamo ancora dirlo con certezza non avendo la mela morsicata dichiarato alcunché a riguardo (in attesa del teardown, vale la pena ricordare che gli iPhone 12 Pro montano RAM LPDDR4). Non ci sono stati miglioramenti solo prestazionali, ma ottimizzazioni anche sul fronte energetico, come sembrano dimostrare le caratteristiche delle batterie montate a bordo dei nuovi melafonini (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

Finora c’è spezzare una lancia in favore dei nuovi iPhone 13, a detta di qualcuno non troppo aggiornati rispetto ai precedenti iPhone 12, ma che, invece, stanno già dimostrando prestazioni superiori, anche se solo sulla carta (tutto è rimandato all’esperienza che solo l’utilizzo quotidiano può dare). Vi ricordiamo che i melafonini di ultima generazione risultano pre-ordinabili da ieri 17 settembre, con spedizioni a partire dal giorno 24. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.