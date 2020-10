Questa sarà la settimana della presentazione del Huawei Mate 40 con il relativo lancio previsto per questo giovedì 22 ottobre. Della nuova serie di punta abbiamo raccolto, nelle ultime ore, un gran numero di informazioni, anche quelle relative al presunto prezzo di listino di ogni modello di top di gamma in arrivo. In questo lunedì 19 ottobre aggiungiamo anche un nuovo tassello alla valanga di dettagli sui device pronti al lancio. Siamo in effetti in grado di fornire ai lettori di OM in attesa dell’uscita dello smartphone, il link al download degli sfondi a lui destinati.

Ancora prima del tempo insomma, sarà possibile avere già un tocco dei nuovi Mate 40 su un meno recente dispositivo, magari sempre Huawei ma non solo. Gli sfondi sono senza dubbio molto belli, presentano una varietà di colori davvero molto ampia con immagini che richiamano l’acqua ma anche altri elementi naturali con tonalità pastello di azzurri, gialli, verdi e ancora altre nuance.

Come si può procedere per scaricare già oggi gli sfondi dei prossimi Huawei Mate 40? Il link al download è raggiungibile a questo collegamento. Le istruzioni per procedere all’installazione sono abbastanza semplici. Sarà solo necessario dotarsi di un un computer al quale collegare il proprio smartphone con cavetto per rendere l’operazione immediata e più semplice. Quindi bisognerà procedere così:

effettuare il download del pacchetto al link già riportato, il peso complessivo è di poco più di 100 MB;

estrarre il file e copiare l'elemento con estensione .hwt dalla cartella "Temi" del telefono;

incollare sempre il file con estensione .hwt in Gestione file> Memoria interna> Huawei> Temi;

aprire l’app Temi per verificare che gli sfondi siano installati;

procedere al riavvio del proprio smartphone per una migliore usabilità.

Come facilmente intuibie dunque, la procedura risulta essere abbastanza semplice e immediata. Non ci sarà altro da fare che eseguire in ordine i passaggi su indicati.