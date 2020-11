Non passerà troppo tempo prima di vedere entrare in gioco HarmonyOS a bordo degli smartphone: la tappa dovrebbe essere pronta da dicembre, e quindi già nei prossimi giorni. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, la notizia è arrivata direttamente da Mai Yumin, Vice Presidente della divisione software di Huawei: il dirigente ha spiegato che i primi utenti che potranno testare il sistema operativo proprietario potrebbero essere i proprietari del più recente top di gamma dell’OEM. HarmonyOS in versione beta, per farvela breve, debutterà sulla serie dei Huawei Mate 40 a partire dal 16 dicembre.

Il produttore cinese ha in mente grandi progetti per HarmonyOS, concepito con l’intento di sostituire Android presto o tardi, e soprattutto per lo sviluppo di un ecosistema di carattere generale, che possa comprendere una lunga serie di dispositivi (smartphone, tablet, smart-speaker, smart TV, indossabili e device IoT). Per quanto riguarda gli smartphone, l’obiettivo è quello di portare HarmonyOS su più del 90% dei terminali attualmente in commercio, a cui andranno poi ad aggiungersi gli esemplari che verranno in futuro. Bisognerà anche capire come evolveranno i rapporti tra Huawei ed il governo americano adesso che è stato eletto Joe Biden come Presidente degli Stati Uniti d’America.

Secondo alcune indiscrezioni, il primo cittadino della Casa Bianca potrebbe anche rimuovere parte delle restrizioni poste in atto dall’Amministrazione Trump, tra cui proprio quelle relative al ban USA che grava sul colosso cinese. Queste son cose che poi appureremo a tempo debito, per il momento non possono esserci certezze a riguardo per sgomberare il campo da tutte le ipotesi in gioco. Per adesso basti pensare che dal 16 dicembre la beta di HarmonyOS verrà distribuita a bordo della serie dei Huawei Mate 40. Se avete domande da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.