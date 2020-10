Abbiamo dovuto attendere qualche settimana di troppo, ma da oggi 22 ottobre sono ufficiali i nuovi Huawei Mate 40. Tra gli ultimi top di gamma Android di questo complicato 2020, i device poco fa sono stato protagonisti di un evento che vi avevamo anticipato in mattinata. Design finalmente rivisto ed alcune componenti hardware che potrebbero effettivamente attirare l’attenzione di chi non vede l’ora di poterseli assicurare. Cerchiamo dunque di analizzare la loro schede tecniche, oltre al prezzo e alla relativa uscita in Italia.

Le schede tecniche di Huawei Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+

Fondamentale, per fare mente locale, individuare subito le principali differenze tra i vari Huawei Mate 40, Mate 40 Pro e Mate 40 Pro+. Ad esempio, coi due modelli più “importanti”, durante la presentazione ufficiale sono stati messi in evidenza elementi come il tanto atteso SoC 5G a 5 nanometri, con cui le prestazioni generali potrebbero fare effettivamente la differenza. Questo, senza dimenticare il sistema Ultra Vision Cine Camera e l’iconico Space Ring Design.

Una differenza importante tra Huawei Mate 40 e Mate 40 Pro consiste nel fatto che il secondo possa contare sul doppio teleobiettivo, con cui gli utenti potranno abilitare lo zoom ibrido a 20x e lo zoom digitale a 100x. Detto questo, la serie Huawei Mate 40 è caratterizzata anche da un display da 6,7 pollici, con risoluzione 1344×2772 px e 456 PPI. Detto del processore, i device esordiranno sul mercato con EMUI 11, tuttavia fermo ad Android 10.

Per quanto riguarda la memoria, i dispositivi offrono agli utenti 8 GB di memoria RAM, oltre a 256 GB relativa alla memoria interna, espandibile. Occhio alla fotocamera, che fa davvero la differenza, grazie alla tripla cam posteriore, la cui lente principale arriva a 50MP Ultra Vision Camera con f/1.9m Grandangolare. La seconda è pari a 20MP Ultra-Grandangolare f/1.8, mentre la terza è 12MP Tele f/3.4. Tutto ruota attorno ai concetti di Dual Cine Cameras e Dual Ultra Wide Cameras, quest’ultima fondamentale per offrire un campo visivo decisamente più ampio. La qualità dello scatto finale è assicurata da Full Pixel Octa PD AutoFocus, soprattutto per la correzione di distorsioni.

In ambito video, l’introduzione di Tracking Shot e Story Creator aiuterà ad aggiungere effetti cinematografici realistici. La fotocamera frontale è pensata per acquisire immagini in 4K, con tre campi visivi disponibili. Massima attenzione anche verso la batteria da 4400 mAh. Tra capienza, ottimizzazioni software ed una ricarica rapida che promette miracoli, tutti si aspettano grandi cose da Huawei in questo particolare contesto.

Uscita in Italia e prezzo per Huawei Mate 40

In termini di prezzo ed uscita sul mercato in Italia, al momento sappiamo soltanto che i nuovi Huawei Mate 40 Pro siano da subito disponibili al preordine nello store del produttore. Il prezzo di lancio è pari a 1299 euro, ma procedendo entro il 15 novembre, sarà possibile ricevere contestualmente anche Huawei FreeBuds Pro, il cui prezzo e valore commerciale al momento ammonta a 179 euro.