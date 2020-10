La situazione relativa ai prezzi dei Huawei Mate 40 non era ancora stata delineata fino ad oggi: il leaker Teme (特米), altrimenti conosciuto come ‘@RODENT950’, ha rivelato i prezzi che dovrebbero essere previsti per la prossima serie top di gamma, decisamente alti se dovessero essere confermati. Il Huawei Mate 40 Pro dovrebbe costare 1100 euro, mentre 1400 il Mate 40 Pro+, e 2500 euro la versione RS. La disponibilità, soprattutto per quanto riguarda i modelli Pro+ e RS, non dovrebbe essere tanta.

Mate 40 series Price tags are high

Pro is close to the 1100€

Pro+ 1400€

RS 2500€

+ Availability is very weak especially on Pro + and RS models — Teme (特米)😷 (@RODENT950) October 18, 2020

Emerge questo sul fronte cartellini dei Huawei Mate 40, la cui edizione Pro includerà probabilmente un display OLED da 6.76 pollici con una risoluzione di 2772 x 1344 pixel a 456ppi, che dovrebbe essere superiore ai tradizionali 60Hz. Al suo interno svetterà il processore Kirin 9000, che ricordiamo essere l’ultimo chipset di produzione TSMC prima dell’interruzione forzata dovuta al ban USA. Il quantitativo di RAM dovrebbe sfiorare quota 8GB, con un modello da 12GB, mentre lo storage interno partire dai 256GB UFS 3.1 (non espandibile). A bordo del Huawei Mate 40 Pro dovremmo pure trovare una fotocamera con un sensore principale da 50MP (apertura f/1.9 e OIS), un ultra-grandangolare da 20MP (apertura f/1.8), un teleobiettivo da 12MP (apertura f/3.4 e fino a 5 ingrandimenti ottici).

La fotocamera frontale, invece, si comporrà di un sensore da 13MP (apertura f/2.4) ed un sensore 3D per lo sblocco facciale ed il controllo delle gesture. La batteria avrà quasi certamente una capacità da 4400mAh con supporto alla SuperCharge a 65W. Non mancherà la compatibilità con le reti 5G di ultima genenerazione, insieme al Wi-Fi 6, al Bluetooth 5.2 ed all’NFC. Il discorso relativo ai prezzi che vi abbiamo sopra fatto, laddove dovesse essere confermato, potrebbe costituire un problema per il successo commerciale della serie Huawei Mate 40? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.