Dopo una lunga attesa, oggi 22 ottobre avremo finalmente la possibilità di conoscere i tanto discussi Huawei Mate 40. L’evento relativo alla loro presentazione ufficiale, infatti, scatterà ufficialmente alle 14 italiane, con la possibilità di seguirlo in diretta streaming anche sul nostro sito. Cerchiamo dunque di riepilogare le informazioni disponibili su questo importante appuntamento nel panorama degli smartphone Android, trattandosi di uno degli ultimi appuntamenti più significativi di questo 2020.

Cosa aspettarci dalla presentazione dei nuovi Huawei Mate 40

Del resto, già nella giornata di ieri sulle nostre pagine abbiamo avuto modo di esaminare in modo dettagliato le principali caratteristiche dei nuovi Huawei Mate 40. Al di là delle novità hardware (e forse software) che dovremmo toccare con mano proprio in queste ore, occorre premettere che l’appuntamento in questione rischia di essere davvero ricco di spunti interessanti, se non altro perché il produttore cinese pare intenda svelare al mondo i vari Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+ e Mate 40 RS Porsche Design.

In questo senso, va detto, le differenze tra un modello e l’altro dovrebbero essere minime, ma guai a sottovalutare i colpi di scena che potrebbero palesarsi davanti ai nostri occhi prima di un evento importante come la presentazione della nuova serie di Huawei Mate 40. Ad esempio, non si esclude che una parentesi possa essere riservata anche al più economico Mate 40 Lite, senza dimenticare il Mate 30 E. Insomma, dovremo tenere gli occhi aperti durante la presentazione per non lasciarci sfuggire nulla.

Le indiscrezioni della vigilia ci parlano anche della prima apparizione per Huawei FreeBuds Studio, vale a dire le prime cuffie over-ear del colosso asiatico, fino ad arrivare alla linea Sound X. Dunque, non solo Huawei Mate 40 sotto la luce dei riflettori, durante la presentazione di oggi 22 ottobre che potrete seguire in diretta streaming a partire dalle 14 italiane anche attraverso il video che trovate qui di seguito.