Senza paura di esagerare e al netto della “febbre” da iPhone 12, il Huawei Mate 40 Pro rappresenta uno degli smartphone più apprezzabili tra quelli usciti nel 2020. Non solo per via del design, del processore performante e dell’ampio schermo, ma anche e soprattutto per una certa attenzione nella realizzazione del comparto fotografico da parte dei tecnici di Huawei. Attenzione che ha portato il device ad imporsi come il camera phone più convincente dell’anno.

In particolare, è stata l’analisi del noto portale DxOMark a far schizzare in cima alla classifica degli smartphone con la migliore fotocamera del 2020 il dispositivo mobile realizzato dal colosso cinese. Lo stesso colosso che ha poi ben pensato di lanciare nei negozi – ma non in quelli italiani – il Huawei Mate 40 Pro+, versione potenziata e corretta di un cellulare già di per sé assai interessante. Questa edizione presenta nello specifico migliorie proprio sulla fotocamera, che lo stesso canale ha ritenuto opportuno prendere in esame per sottolineare gli upgrade rispetto alla precedente versione.

Vien da sé che gli appassionati di fotografia abbiano trovato il loro nuovo re, almeno per quest’annata. Con 139 punti complessivi, il Pro+ è riuscito a distanziare di tre punti il punteggio raggiunto dal suo ormai “fratello minore” Huawei Mate 40 Pro. Non solo, sono ben sei in più quelli che lo distanziano dallo Xiaomi Mi 10 Ultra, un altro smartphone che non è mai sbarcato sul mercato del Bel Paese. Come già avvenuto in passato, anche in questo caso i risultati più alti sono quelli legati alle foto, i più bassi sono stati segnalati sullo zoom, e al centro in posizione intermedia troviamo i video. La fotocamera del Mate 40 Pro+ è stata sviluppata con Leica, e si distingue per l’ottimo e ampio range dinamico in ogni condizione, per la gestione dell’esposizione e densità di dettaglio eccellenti, per colori piacevoli e un autofocus affidabile e reattivo, senza ignorare il basso livello di rumore per gli scatti e una stabilizzazione dei video decisamente riuscita.