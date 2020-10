Il remake italiano di This Is Us è ancora in fase di sviluppo, ma intanto spuntano le indiscrezioni sul cast. Stando a quanto svelato da Bubino Blog, Lino Guanciale sarebbe il primo attore ad essere stato annunciato. Il progetto di Cattleya è stato lanciato da Riccardo Tozzi lo scorso maggio, anticipando l’inizio della produzione entro la fine del 2020 – Covid permettendo, ovviamente.

Oltre Cattleya, anche la Rai sta lavorando al remake italiano di This Is Us, il cui titolo provvisorio è Noi. La serie, tra le più amate negli Stati Uniti, va in onda sul network NBC ed è incentrata sulle vicende di un nucleo familiare, i Pearson, e la loro storia attraverso momenti passati, presenti e futuri. Finora, This Is Us è composta da quattro stagioni, con una quinta in arrivo negli USA.

La messa in onda di Noi è prevista nel corso del 2021 e, sempre secondo Bubino Blog, verrà trasmessa sulla rete ammiraglia.

Per Lino Guanciale si tratta di un anno davvero importante. Dopo le nozze con la compagna Antonella Liuzzi, l’attore abruzzese è tornato a vestire i panni di Claudio Conforti nella terza stagione de L’Allieva, attualmente in onda su Rai1. Prossimamente volerà invece a Genova alla volta del set di Sopravvissuti – Survivors, nuova produzione dell’azienda di Viale Mazzini con al timone il regista Carmine Elia. Anche in questo caso, la programmazione della fiction Rai è prevista il prossimo anno.

Si attendono invece notizie sull’inizio delle riprese de La Porta Rossa 3, fissate al momento nel 2021 ma senza una data ufficiale. Lino Guanciale presterà infine il volto al protagonista de Il Commissario Ricciardi, fiction tratta dalle opere dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni.

Quale ruolo potrebbe spettare a Lino Guanciale in Noi? L’ipotesi più probabile è quella del patriarca della famiglia, interpretato nella versione originale dall’attore Milo Ventimiglia. Tuttavia, è bene sottolineare che la notizia del suo ingaggio nel remake italiano di This Is Us non è ancora ufficiale, ma ne sapremo qualcosa di più nei prossimi giorni.