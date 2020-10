Ci sono importanti novità all’orizzonte per il Samsung Galaxy Note 9, considerando il fatto che il produttore coreano ha deciso di mantenere la parola a proposito del rilascio dell’aggiornamento con One UI 2.5. Dopo le novità riportate nei giorni scorsi con un report specifico in merito, infatti, bisogna prendere atto del fatto che l’upgrade sia ormai in fase di distribuzione. Certo, non parliamo di One UI 3.0 che in questi giorni inizia ad affacciarsi sui Samsung Galaxy S20, ma trattandosi di un device non più di ultimo grido, i segnali sono assolutamente incoraggianti.

In distribuzione sui Samsung Galaxy Note 9 l’aggiornamento con One UI 2.5

La conferma sul fatto che l’aggiornamento sia ormai in distribuzione per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy Note 9 arriva direttamente da SamMobile. Secondo la fonte, infatti One UI 2.5 non dovrebbe presentare mancanze rispetto all’upgrade originale. Tra l’elenco delle nuove funzionalità c’è il supporto per DeX wireless, che consente agli utenti di utilizzare DeX su qualsiasi TV che supporta il mirroring dello schermo. Inutile dire che in questo particolare contesto Samsung suggerisca naturalmente di utilizzare le proprie smart TV.

Per chi si ritrova con un Samsung Galaxy Note 9, anche la fotocamera risulta aggiornata con alcune nuove funzionalità. La modalità Scatto singolo ora consente di selezionare la durata della registrazione e tutti potranno selezionare la risoluzione della registrazione video e la frequenza dei fotogrammi (24, 30 e 60 fps) in modalità video Pro. Un altro regalo assicurato da One UI 2.5. L’app Samsung Keyboard è stata migliorata con una funzione di ricerca di YouTube e l’opzione per utilizzare la tastiera divisa in modalità orizzontale.

Infine, l’app Messaggi ha una nuova funzionalità che consente di inviare messaggi SOS ogni 30 minuti per 24 ore. Resta da capire quale sia l’impatto sulla batteria dei Samsung Galaxy Note 9, anche se i primi utenti (sui social e nel caso di Geekissimo) affermano che al momento la situazione sia stabile sotto questo punto di vista.