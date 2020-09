Manca davvero poco al rilascio dell’aggiornamento con One UI 2.5 sui vari Samsung Galaxy S9 e Note 9. Nei giorni scorsi abbiamo provato a condividere il punto della situazione a proposito della distribuzione del pacchetto software, evidenziando il fatto che i dispositivi in questione facciano parte dell’elenco di prodotti per i quali è previsto l’upgrade. Tuttavia, fino ad oggi c’è stata la massima incertezza sui tempi necessari affinché si potesse rendere disponibili per tutti il firmware.

Tempistiche per One UI 2.5 su Samsung Galaxy S9 e Note 9

Se vi state chiedendo quando verrà fissato l’appuntamento in questione, potrebbe tornarvi utile quanto riportato da Tizen Help. Secondo la fonte, infatti, ora abbiamo conferme su quando la il produttore potrebbe passare dalla teoria alla pratica con l’aggiornamento per i top di gamma 2018. Stando a quanto riportato, il rollout ci sarà ad ottobre, almeno secondo le dichiarazioni di un rappresentante Samsung in Corea del Sud. Il ragazzo menzionato, si aggiunge, ha un’ottima reputazione per aver fornito risposte accurate in passato su questioni simili.

Ancora, la stessa fonte ci dice che solo nella fase finale di sviluppo, sarà più chiaro quali funzioni arriveranno a bordo dei Samsung Galaxy S9 e Note 9. Ha chiaramente precisato che i modelli appartenenti a queste due famiglie di prodotti riceveranno un aggiornamento dell’interfaccia utente One UI 2.5 contemporaneamente o quantomeno nell’arco della stessa settimana. Infine, gli smartphone in questione potrebbero non avere One UI 3.0 o Android 11.

Dunque, quello trattato oggi rischia di essere l’ultimo aggiornamento importante messo a disposizione dei vari Samsung Galaxy S9 e Note 9. Solo nelle prossime settimane avremo le idee più chiare sulle reali intenzioni del colosso coreano per lo sviluppo software di questi prodotti. E voi che ne pensate? Ci saranno ulteriori colpi di scena? Ci aspetta un mese assai intenso con questi device.