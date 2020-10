George Clooney aggiunge un nuovo progetto alla lista di film che saranno presto realizzati. L’attore e Grant Heslov produrranno un adattamento cinematografico del libro Calico Joe (scritto da John Grisham nel 2012). Secondo alcune indiscrezioni, Clooney potrebbe anche occuparsi della regia.

Calico Joe è una commovente storia di perdono e redenzione. Nel romanzo viene raccontata la storia di Warren Tracey, un giocatore di baseball frustrato e sul viale del tramonto, e Joe Castle, un astro nascente del baseball. I due sportivi, in una partita del 1973, si ritrovano faccia a faccia: Warren (mentre il figlio di 11 anni lo guarda dagli spalti) lancia una palla veloce che cambia per sempre la sua vita e quella di Joe. Dopo 30 anni, Warren Tracey, gravemente ammalato, non ha dimenticato quella partita. Suo figlio decide di trasformare gli ultimi giorni del padre in un’occasione per riscattarsi.

Il film sarà prodotto anche dalla Grey Water Park Productions, la società di Bob Dylan (indiscussa icona della musica folk rock). La sceneggiatura è stata finanziata dalla ZQ Entertainment (la società di produzione fondata da Ara Keshishian) e dal fondo gestito da Petr Jakl.

George Clooney – conosciuto per Money Monster, Ave, Cesare!, Tomorrowland, Monuments Men, Gravity, Ocean’s Twelve, Solaris e Batman & Robin – ha recentemente finito le riprese di The Midnight Sky. Il cineasta sarà inoltre il regista della trasposizione cinematografica del romanzo Il Bar Delle Grandi Speranze, in arrivo su Amazon Prime Video. Per il momento, Grant Heslov e Clooney stanno supervisionando la sceneggiatura del film tratto da Calico Joe, ma non è ancora stato annunciato chi sarà lo sceneggiatore.