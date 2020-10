Ci sono importanti informazioni aggiuntive da dare oggi 15 ottobre agli utenti che hanno deciso di acquistare un dispositivo che appartiene alla famiglia di OnePlus 7 e, indirettamente, anche ai vari OnePlus 6. Rispetto a quanto abbiamo riportato nella giornata di ieri, infatti, abbiamo un quadro generale decisamente più incoraggiante per tutti coloro che stanno aspettando l’aggiornamento con Android 11. Cerchiamo dunque di capire come si stiano mettendo le cose e quali siano gli scenari per lo scorcio finale di quest’anno.

Tempistiche di rilascio per l’aggiornamento Android 11 su OnePlus 7 e OnePlus 6

Con OnePlus 7 abbiamo informazioni ufficiali questo giovedì, grazie all’intervista che alcuni membri dello staff hanno rilasciato ad Android Authority. Secondo OnePlus, la società prevede di distribuire Oxygen OS 11 sui telefoni della serie 7 a dicembre 2020. Notizia che, a conti fatti, smentisce quanto aveva dichiarato un membro interno del team nella community ufficiale, in merito all’arrivo dell’aggiornamento con Android 11 sui top di gamma 2019 non prima del nuovo anno.

La fonte aggiunge anche che l’aggiornamento per OnePlus 7 dovrebbe portare con sé più o meno tutte le specifiche che abbiamo avuto modo di toccare con mano coi vari OnePlus 8. Al massimo, ci saranno privazioni minime che non andranno a penalizzare in modo significativo l’esperienza di utilizzo per il pubblico. Resta da capire quale sia la situazione per OnePlus 6 e, come si può facilmente immaginare, qui il discorso diventa più complesso.

Le notizie emerse su OnePlus 7 questo giovedì, infatti, ci indicano chiaramente ed in automatico che l’aggiornamento con Android 11 per OnePlus arriverà nella migliore delle ipotesi nello scorcio iniziale del 2021. Per questa ragione, sarà fondamentale avere molta pazienza, anche per evitare il rischio che il pacchetto software possa presentare anomalie e problemi specifici con questi device una volta distribuito su larga scala.